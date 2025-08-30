Social Viscri, transformat într-o adevărată perlă a Transilvaniei. Cât costă o locuință în satul care l-a cucerit pe Regele Charles







Situat în Transilvania și protejat de UNESCO, Viscri se numără printre cele mai cunoscute sate din România și atrage anual sute de mii de turiști. Impresionați de peisajele pitorești și de arhitectura săsească a caselor, mulți dintre ei se întorc în fiecare vară în această zonă și se arată interesați să investească într-o locuință cu farmec aparte. Pentru o astfel de investiție, viitorii cumpărători trebuie să aloce un buget generos.

Viscri este recunoscut pentru autenticitatea și farmecul său aparte. Străzile pietruite, biserica fortificată și gospodăriile săsești conturează un peisaj care pare desprins din altă epocă.

Având în vedere că satul este destul de mic, puține case sunt scoase la vânzare pe parcursul unui an. În plus, cei care vor să facă o astfel de investiție trebuie să aleagă drumul anevoios al restaurării. Astfel, bugetul alocat crește considerabil.

În prezent, prețurile pentru o locuință în această așezare din inima Transilvaniei pornesc de la 115.000 de euro și pot ajunge la 265.000 de euro. Pentru o locuință saxonă originală, un proprietar din Viscri cere 140.000 de euro. Deși prețurile locuințelor din zonă sunt destul de piperate, anunțurile dispar rapid de pe internet.

Fascinat de frumusețea locului și de potențialul cultural, Regele Charles al III-lea și-a cumpărat în Viscri. Din 1996 până în 2023, suveranul a venit de multe ori în Transilvania.

Cunoscut pentru implicarea în proiecte de protejare a patrimoniului, Charles a restaurat locuința și i-a readus splendoarea de altădată. Deși a fost folosită ca locuință privată, casa găzduiește diferite evenimente culturale și poate fi vizitată de turiști.

Nu doar regele Marii Britanii a fost cucerit de Viscri. În 2020, actrița Dana Rogoz și soțul său, regizorul Radu Dragomir, au cumpărat o casă veche din sat, cu ocazia aniversării a opt ani de căsnicie.

Deși casa se afla într-o stare avansată de degradare, cei doi au decis să o restaureze, renunțând la ideea demolării. Lucrările au durat patru ani, iar actrița s-a declarat mulțumită de rezultat. Cu sprijinul unei echipe specializate în restaurări, au reușit să redea casei săsești farmecul original, păstrând fiecare detaliu autentic.

„În Viscri nu cumperi doar o casă, ci intri într-o comunitate care prețuiește istoria vie”, spunea actrița.

Pe lângă arhitectura sa spectaculoasă, Viscri păstrează și tradiții vechi. Localnicii încă mai practică meșteșuguri tradiționale, precum țesutul sau prelucrarea lânii, iar gastronomia zonei atrage vizitatori dornici să descopere gusturile preparatelor săsești.