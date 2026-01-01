Garsonieră extrem de ieftină, la 2900 de euro, scoasă la vânzare în unul dintre cele mai mari orașe din România

O locuință surprinzător de ieftină atrage atenția pe piața imobiliară, notează România TV.

Pe fondul unei piețe imobiliare încă tensionate în marile orașe din România, o garsonieră a apărut la vânzare la un preț care pare ieșit din comun: sub 3.000 de euro.

Anunțul a fost publicat recent pe o platformă de anunțuri imobiliare și a devenit viral după ce mulți utilizatori ai rețelelor sociale au speculat oportunitatea financiară pe care aceasta ar reprezenta-o pentru potențialii cumpărători. Garsoniera se află într-un municipiu important din ţară - Hunedoara - și oferă o privire neobișnuită asupra segmentului locuințelor ieftine în marile orașe.

Anunțul scoate în evidență faptul că există pe piață oferte care, la prima vedere, par foarte avantajoase pentru cei care doresc o locuință la costuri minime, dar care vin, de regulă, cu condiții speciale sau situații care explică prețul redus.

Garsoniera în cauză este listată la un preț de 2.900 de euro, ceea ce o face una dintre cele mai accesibile locuințe de pe piața imobiliară din orașul respectiv. Proprietatea este pusă în vânzare de un particular și apare în categoria locuințelor „de renovat sau pentru investiție”, ceea ce sugerează că starea sa actuală poate necesita lucrări semnificative pentru a fi modernizată și locuită.

Pe lângă prețul redus, anunțul menționează și suprafața locuinței, situată într-un bloc rezidențial construit în perioada comunistă. Garsonierele de acest tip sunt întâlnite adesea în cartierele mai vechi ale orașelor și pot reprezenta o oportunitate pentru cumpărătorii care vor să investească pe termen lung sau să își amenajeze locuința după propriile preferințe.

Prețul mult sub media pieței — unde o garsonieră într-un oraș mare din România costă de obicei mult peste 20.000-30.000 de euro, în funcție de zonă și stare — a atras interesul potențialilor cumpărători.

Totuși, experții imobiliari avertizează că astfel de oferte vin, de regulă, cu riscuri: de la costuri ascunse de renovare, până la probleme legate de acte de proprietate, taxe locale neplătite sau situații juridice complicate. Evaluarea corectă a stării construcției și verificarea situației cadastrale sunt esențiale înainte de a încheia o tranzacție de acest tip.

De asemenea, prețurile de pe piața imobiliară pot părea atractive la prima vedere, dar trebuie analizate în contextul costurilor totale de achiziție, incluzând eventualele lucrări de modernizare, taxe notariale și alte cheltuieli asociate procesului de cumpărare.

Piața imobiliară locală din marile orașe ale României continuă să fie marcată de o cerere ridicată pentru locuințe mici și accesibile, în special din partea tinerilor, a familiilor tinere sau a persoanelor care caută o proprietate de început sau pentru închiriere.

Garsonierele, deși mai mici ca suprafață, rămân printre cele mai căutate tipuri de locuințe datorită costurilor mai reduse de achiziție și întreținere.