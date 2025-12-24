Sisteme de protecție anti-suicid, instalate în noile stații de metrou

Metrorex va echipa viitoarele stații de metrou construite pe tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul al Magistralei 4 cu sisteme de protecție anti-suicid montate la marginea peroanelor, fiind o premieră pentru metroul din București la nivel de implementare extinsă, potrivit anunțului făcut de companie.

Potrivit Metrorex, viitoarele stații vor avea peroane echipate cu uși de protecție de tip „Half-Height Platform Screen Doors” (PSD), un sistem de siguranță folosit pe scară largă în rețelele de metrou din Europa și Asia. Panourile vor fi montate între buza peronului și banda de siguranță și au rolul de a preveni căderile accidentale sau intenționate pe calea de rulare, precum și de a spori confortul și siguranța călătorilor.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a declarat că implementarea sistemului face parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a siguranței în transportul subteran.

Conducerea companiei precizează că soluția a fost prevăzută încă din faza de studiu de fezabilitate pentru tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, iar Metrorex intenționează ca, pe viitor, toate proiectele de magistrale noi sau de extindere să includă capitole dedicate securizării peroanelor.

Proiectul liniei de metrou Gara de Nord - Gara Progresul a primit recent avizul Guvernului. Tronsonul include 13 stații noi, un depou suprateran construit de la zero și stația Gara de Nord 2, care va asigura legătura cu actuala Magistrală 4.

Valoarea totală a investiției depășește 17 miliarde de lei, iar finanțarea va proveni din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, precum și din alte surse legal constituite.

Metrorex arată că implementarea sistemelor anti-suicid implică etape tehnice complexe. În cazul stațiilor existente, montarea acestor echipamente necesită expertize detaliate, deoarece structura peroanelor și instalațiile nu au fost proiectate inițial pentru sarcini suplimentare sau pentru integrarea unor astfel de sisteme. Totodată, sunt necesare studii de prefezabilitate și fezabilitate, proiecte tehnice și analize de specialitate.

În 2022, Metrorex a testat un proiect-pilot prin montarea unor porți de protecție pe peronul stației Berceni, pentru a evalua funcționarea sistemului și reacția publicului. Experiența obținută în urma acestui test este luată în calcul pentru extinderea soluției la viitoarele stații.

Sistemele de tip PSD funcționează ca un element de protecție, care permite accesul călătorilor pe peron doar după oprirea trenului în stație și deschiderea sincronizată a ușilor. Autoritățile susțin că introducerea acestor echipamente va reduce riscul de accidente și incidente grave în metrou.