Proiect național pentru monitorizare meteo: 300 de stații automate și sistem de alertă în timp real

Proiect național pentru monitorizare meteo: 300 de stații automate și sistem de alertă în timp real
Ministerul Mediului a publicat un proiect care urmărește consolidarea capacității României de monitorizare și avertizare timpurie în fața fenomenelor meteorologice severe, prin instalarea de stații meteorologice și agrometeorologice automate și prin implementarea unui sistem modern de comunicații și monitorizare, capabil să transmită datele în timp real, în condiții de siguranță și rapiditate.

Valoarea proiectului anunțat de Ministerul Mediului

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 324,6 milioane de lei, inclusiv TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile prin PNRR și Programul de Dezvoltare Durabilă 2021–2027, completate cu alocări de la bugetul de stat, potrivit legislației în vigoare.

Proiectul este implementat de Administrația Națională de Meteorologie, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, sub coordonarea Ministerului Mediului.

„Concret, proiectul prevede instalarea a 300 de staţii meteorologice automate şi 100 de staţii agrometeorologice automate, distribuite la nivel naţional şi implementarea unui subsistem integrat de comunicaţii, monitorizare şi alimentare, interoperabil cu S.I.M.I.N. (Sistemul Meteorologic Integrat Naţional, n.r.) pentru transmiterea rapidă şi sigură a datelor meteorologice”, se arată într-un comunicat al MMAP.

Stațiile automatizate transmit date în timp real

Noile stații sunt complet automatizate, funcționează permanent și transmit datele în timp real către sistemul central, eliminând întârzierile și limitele generate de colectarea manuală sau de utilizarea unor aplicații tehnice învechite, precizează sursa citată.

În paralel, autoritățile implementează o platformă națională modernă de colectare și procesare a datelor meteorologice, compatibilă cu standardele internaționale, care permite integrarea rapidă a informațiilor și transmiterea automată a avertizărilor.

„Sistemul actual, bazat pe coduri de culori (galben, portocaliu, roşu), rămâne util pentru informarea generală şi pentru planificarea la nivel regional, însă este completat de avertizări emise pe intervale orare scurte şi pe zone mult mai restrânse, fundamentate pe date în timp real (nowcasting). Astfel, se face trecerea de la avertizări generale, valabile pe arii largi şi perioade îndelungate, la avertizări precise, care indică exact când şi unde este probabil să apară un fenomen meteorologic periculos. Această abordare creşte semnificativ capacitatea de reacţie a autorităţilor şi oferă populaţiei informaţii mai clare, mai utile şi mai uşor de pus în practică”, a mai anunțat instituţia.

Diana Buzoianu: Extinderea rețelei S.I.M.I.N este un demers tehnic

În acest context, ministrul de resort, Diana Buzoianu, a subliniat că extinderea rețelei S.I.M.I.N este un demers tehnic, dar cu un impact foarte concret, care înseamnă mai puține surprize din partea vremii și mai mult timp pentru ca autoritățile și cetățenii să reacționeze.

„Extinderea reţelei S.I.M.I.N. înseamnă mai mult decât infrastructură tehnică. Reprezintă un pas tehnic, dar cu impact foarte concret: mai puţine surprize din partea vremii şi mai mult timp pentru ca autorităţile şi cetăţenii să reacţioneze. Înseamnă decizii mai rapide, avertizări mai precise şi, în final, vieţi şi bunuri mai bine protejate. Este o investiţie în siguranţa oamenilor şi în capacitatea statului de a răspunde eficient riscurilor climatice tot mai frecvente”, a afirmat aceasta.

