Guvernul analizează efectele legilor Justiției. Comitetul consultativ se reunește astăzi

Guvernul analizează efectele legilor Justiției. Comitetul consultativ se reunește astăzi
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se va reuni marţi, de la ora 10.00, în prima sa şedinţă oficială.

Organismul a fost constituit printr-o decizie publicată vineri în Monitorul Oficial şi are rol consultativ, fără personalitate juridică.

Prima întâlnire are ca obiectiv stabilirea principalelor direcţii de analiză privind legislaţia şi aspectele administrative din domeniul justiţiei care pot intra în competenţa Guvernului.

Iniţiativa are loc într-un context marcat de dezbateri publice privind funcţionarea sistemului judiciar, precum şi de consultările iniţiate de preşedintele României, Nicuşor Dan, cu reprezentanţii magistraţilor, în urma unor acuzaţii formulate de foşti şi actuali judecători şi procurori referitoare la situaţia din justiţie.

Structura şi conducerea Comitetului

Potrivit deciziei de înfiinţare, Comitetul este alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi din reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi.

Conducerea este asigurată de un reprezentant al Cancelariei Prim-ministrului, care deţine funcţia de preşedinte al Comitetului.

Documentul publicat în Monitorul Oficial prevede că „la lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”.

De asemenea, în funcţie de temele analizate, pot fi constituite grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, formate din experţi ai instituţiilor implicate.

Atribuţiile stabilite prin decizia de înfiinţare

Conform actului normativ, principalele atribuţii ale Comitetului vizează analiza efectelor aplicării legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în anul 2022.

Este vorba despre Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi alte acte normative relevante pentru realizarea actului de justiţie.

Totodată, Comitetul va analiza şi dezbate opiniile formulate de asociaţiile reprezentative ale magistraţilor şi de organizaţiile neguvernamentale, va organiza întâlniri cu instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate şi va putea solicita puncte de vedere din partea acestora.

Printre atribuţii se numără şi prezentarea de rapoarte de progres şi formularea de propuneri de măsuri.

Declaraţiile premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a explicat luni seară rolul acestui grup de lucru şi limitele intervenţiei Guvernului în domeniul justiţiei.

„Sigur, noi, Guvernul, nu avem competenţe directe pentru că e o altă formă de putere. Dar ceea ce facem noi, şi mâine avem o primă întâlnire a acestui grup de lucru, să vedem care sunt aspectele legislative, care sunt aspectele de administrare care ar putea să ţină de Guvern”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că, în cazul în care vor fi identificate propuneri susţinute la nivel politic, ele vor fi analizate în cadrul coaliţiei.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

„Dacă constatăm că există anumite modificări care ar putea fi făcute, (…) vor fi supuse analizei coaliţiei”, a adăugat Ilie Bolojan, menţionând că Guvernul poate promova un proiect de lege în acest sens.

Funcţionarea şi comunicarea publică

Şedinţele Comitetului pot avea loc ori de câte ori este necesar, la solicitarea reprezentantului Cancelariei Prim-ministrului, şi se pot desfăşura atât fizic, cât şi online.

Recomandările sunt adoptate prin consens, iar în lipsa acestuia, opţiunile identificate sunt transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative.

Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta, conform prevederilor din decizia publicată în Monitorul Oficial.

