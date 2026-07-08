Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o alertă de ultimă oră pentru toți conducătorii auto din România. Experții avertizează asupra unei noi campanii de phishing extrem de agresive, prin care hackerii trimit amenzi de circulație false prin SMS pentru a goli conturile victimelor.

Atacatorii cibernetici se folosesc de identitatea unor instituții cunoscute pentru a induce frică și a-i determina pe oameni să plătească sume de bani în mod nejustificat.

„Atenţie la fraudele online cu „amenzi de circulaţie” false! Cum funcţionează această tentativă de fraudă? Potenţialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială şi care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Potrivit specialiștilor, după ce victima accesează link-ul din SMS, i se cere introducerea numărului de înmatriculare al mașinii. Pentru a face totul cât mai credibil, sistemul hackerilor va genera instant o „amendă” fictivă, cerând o plată rapidă (de exemplu, suma de 712 lei).

Dincolo de suma directă solicitată pentru așa-zisa contravenție, miza atacatorilor este mult mai mare: accesul total la banii de pe card ai utilizatorilor.

„În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale şi financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor şi la pierderi financiare”, transmit specialiştii DNSC.

Pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici, șoferii trebuie să analizeze cu atenție mesajele primite. DNSC a identificat principalele indicii care arată că aveți de-a face cu o escrocherie:

Domenii suspecte: Link-urile primite nu au nicio legătură cu site-urile oficiale ale instituțiilor statului.

Presiune psihologică: Mesajele conțin formulări alarmante și termene-limită strânse, cum ar fi „Perioadă de graţie de 48 de ore pentru achitare” sau „Sancţiune administrativă suplimentară de 3.000 RON în caz de neplată”.

Urgență nejustificată: Solicitarea insistentă de a accesa imediat un link.

Instrucțiuni bizare: Cereri neobișnuite de tipul „vă rugăm să răspundeţi cu '1' şi să redeschideţi mesajul pentru a accesa site-ul oficial”.

Ghid de siguranță: Ce trebuie să faceți dacă primiți un astfel de SMS Experții în securitate cibernetică le recomandă cetățenilor un set de măsuri stricte pentru a se proteja de aceste atacuri:

„Nu accesa link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje;

verifică informaţiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituţiilor;

nu introduce date personale sau bancare în pagini suspecte;

raportează tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: pnrisc.dnsc.ro;

pentru protecţie suplimentară, instalează extensia DNSC Blacklist Protection: un scut invizibil care te avertizează atunci când accesezi domenii periculoase sau frauduloase”, au mai transmis specialiştii DNSC pe reţeaua de socializare.