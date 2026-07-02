O aeronavă C-17 Globemaster III a decolat joi de la Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni, transportând ajutoare umanitare pentru Venezuela, țară afectată de cutremurele produse în 24 iunie.

Misiunea face parte din răspunsul coordonat la nivel european prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene și marchează contribuția României la sprijinirea populației din regiunea Yaracuy.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), aeronava a decolat în jurul orei 11:30 și transportă materiale de cazarmament și produse medicale destinate comunităților afectate.

Participarea României la această operațiune a fost aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 29 iunie 2026 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Departamentului pentru Situații de Urgență.

Autoritățile române au precizat că intervenția are loc după ce Venezuela a solicitat sprijin internațional în urma seismelor care au provocat pagube importante infrastructurii și au afectat populația din regiunea Yaracuy.

Ca răspuns, Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), prin care statele participante își coordonează resursele pentru intervenții rapide în cazul dezastrelor naturale sau al altor situații de urgență.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că aeronava utilizată în această misiune este operată în cadrul programului Strategic Airlift Capability (SAC), iar încărcătura cuprinde echipamente necesare pentru sprijinirea populației afectate și pentru susținerea intervențiilor de urgență.

Capacitatea Strategică de Transport Aerian (Strategic Airlift Capability – SAC) este un program multinațional lansat în 2008, din care România face parte alături de alte 11 state.

Inițiativa permite țărilor participante să utilizeze în comun trei aeronave Boeing C-17 Globemaster III, capabile să transporte personal, echipamente și materiale pe distanțe foarte mari.

Programul este operat de la Baza Aeriană Pápa din vestul Ungariei și oferă fiecărui stat participant un număr de ore de zbor, utilizabile pentru misiuni militare, operațiuni în cadrul NATO, Uniunii Europene și Organizației Națiunilor Unite, dar și pentru intervenții umanitare.

România folosește aceste resurse atât pentru îndeplinirea angajamentelor internaționale, cât și pentru răspunsul rapid în cazul situațiilor de urgență care necesită transport aerian strategic.

Reprezentanții MApN subliniază că această misiune demonstrează valoarea participării României la programul SAC și contribuția țării la eforturile internaționale de acordare a asistenței umanitare.

Prin transportul ajutoarelor către Venezuela, autoritățile române își reafirmă angajamentul de a acționa alături de partenerii europeni și internaționali pentru sprijinirea comunităților afectate de dezastre naturale și alte situații de urgență, utilizând capabilitățile de transport strategic disponibile în cadrul cooperării multinaționale.