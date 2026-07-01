Statele Unite au mobilizat peste 1.700 de militari în și în jurul Venezuelei pentru a sprijini operațiunile umanitare declanșate după cutremurele puternice produse săptămâna trecută, a declarat generalul Francis Donovan, comandantul Comandamentului Sud al armatei americane (U.S. Southern Command), într-un interviu acordat Reuters.

Potrivit oficialului american, aproximativ 900 de militari se află deja pe teritoriul Venezuelei, iar alți circa 800 sunt dislocați în centre logistice din Puerto Rico și Curaçao.

Misiunea are ca obiectiv susținerea echipelor de intervenție, facilitarea transportului ajutoarelor internaționale și coordonarea operațiunilor de căutare și salvare în zonele grav afectate de seisme.

Generalul Francis Donovan a explicat că militarii americani au participat încă din primele zile la misiuni de căutare și salvare, au contribuit la repunerea în funcțiune a aeroportului și au mobilizat mijloace aeriene și navale pentru a facilita sosirea ajutoarelor umanitare din străinătate.

În plus, armata americană a desfășurat cel puțin patru sau cinci drone MQ-9 Reaper deasupra Venezuelei. Acestea transmit imagini și informații către un centru de analiză din Miami, contribuind la identificarea clădirilor prăbușite, a drumurilor blocate și a zonelor unde este nevoie urgentă de intervenție.

„Folosim unele dintre aceleași capabilități pe care le-am utiliza pentru monitorizarea amenințărilor din emisferă pentru a ne asigura acum că drumurile sunt practicabile și că știm unde se află clădirile avariate”, a declarat Donovan pentru Reuters. El a precizat că imaginile aeriene oferă autorităților venezuelene o perspectivă dificil de obținut doar prin observațiile de la nivelul solului.

Implicarea armatei americane în Venezuela reprezintă o schimbare semnificativă față de tensiunile dintre cele două state din ultimele luni.

Reuters amintește că, pe 3 ianuarie, forțele americane au desfășurat o operațiune în urma căreia președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat și transportat la New York pentru a fi judecat în dosarul privind acuzațiile de trafic de droguri. Maduro a respins constant toate acuzațiile formulate împotriva sa.

De asemenea, în ultima lună, armata SUA a efectuat, în coordonare cu autoritățile venezuelene, o operațiune în urma căreia a fost ucis liderul grupării criminale Tren de Aragua.

„3 ianuarie nu este chiar atât de departe în timp. Iar dacă privim modul în care s-a schimbat această relație, transformarea este remarcabilă”, a afirmat Donovan.

Venezuela a fost lovită miercurea trecută de două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, produse la mai puțin de un minut unul de celălalt. Seismele au provocat prăbușirea numeroaselor clădiri și au surprins mii de oameni sub dărâmături.

În cea de-a șasea zi a operațiunilor de salvare, președintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez, a declarat că doar un singur supraviețuitor – un copil în vârstă de trei ani – fusese scos în viață dintre ruine până marți. Echipele de intervenție continuă însă căutările.

Generalul Donovan a precizat că pușcașii marini americani au fost printre primii militari ai SUA ajunși la locul dezastrului, unde au participat la îndepărtarea molozului alături de salvatorii locali și internaționali. Armata americană a asigurat și transportul unor echipe civile de intervenție, inclusiv salvatori din Fairfax, statul Virginia, care au participat la salvarea unei femei și a bebelușului ei de nouă luni.

Potrivit comandantului Comandamentului Sud, cea mai mare provocare nu este doar aducerea ajutoarelor internaționale, ci și distribuirea rapidă a acestora către comunitățile afectate.

„În astfel de situații pot apărea probleme dacă ajung foarte multe materiale într-un singur loc, fără ca logistica necesară să permită transportul lor către zonele calamitate”, a explicat Donovan.

Operațiunile militare americane includ coordonarea transportului aerian și maritim, evaluarea infrastructurii afectate și sprijinirea autorităților locale pentru menținerea rutelor de acces către localitățile lovite de cutremure.

Guvernul venezuelean a fost criticat pentru faptul că echipamentele grele și echipele specializate de căutare și salvare au fost mobilizate cu întârziere. În primele zile după dezastru, numeroși locuitori au încercat să își salveze rudele folosind doar lopeți, frânghii și propriile mâini.

Ulterior, televiziunea de stat a prezentat imagini cu utilaje grele care îndepărtau dărâmăturile în unele dintre cele mai afectate zone. Locuitorii au declarat că echipele internaționale de salvare au contribuit la recuperarea victimelor și la continuarea căutărilor.

Întrebat despre nemulțumirile populației privind reacția autorităților, Donovan a evitat să comenteze direct situația politică internă, însă a afirmat că Venezuela se confruntă cu efectele unor decenii de infrastructură degradată și investiții insuficiente. El a adăugat că lipsa medicamentelor și deficitul de personal medical îngreunează suplimentar răspunsul la criza umanitară.

Generalul american a subliniat că Washingtonul nu intenționează să mențină pe termen lung trupele în Venezuela. Durata operațiunii va fi stabilită de Departamentul de Stat al SUA, care coordonează întreaga misiune umanitară americană.

„Nu există discuții despre rămânerea noastră. Asta facem în astfel de operațiuni de ajutor umanitar. Plecăm atunci când misiunea este încheiată”, a declarat Donovan.

Oficialul și-a exprimat totodată speranța că această colaborare în contextul intervenției umanitare ar putea contribui la dezvoltarea unor relații mai bune între armatele celor două state în viitor.