Venezuela rămâne expusă unui risc ridicat de noi cutremure după seismele puternice produse miercuri, potrivit reprezentanților Serviciul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS). Specialiștii estimează că există aproape o șansă din două ca, în următoarele zile, să se înregistreze replici suficient de puternice pentru a provoca alte distrugeri, arată SkyNews

Conform calculelor, probabilitatea producerii uneia sau mai multor replici cu magnitudinea de peste 5 în următoarea săptămână este de 48%.

Experții americani estimează, de asemenea, că în următoarele șapte zile ar putea avea loc până la 210 replici cu magnitudinea de cel puțin 3, seisme care pot fi resimțite în regiunile afectate și care pot îngreuna operațiunile de intervenție.

În cea mai recentă actualizare publicată duminică, USGS a anunțat că au fost deja înregistrate cinci replici cu magnitudinea de minimum 3.

Cele două cutremure produse miercuri au avut magnitudini de 7,2 și 7,5, fiind printre cele mai puternice înregistrate în regiune în ultimii ani.

Conform estimărilor USGS, șansele producerii unui nou cutremur cu magnitudinea de cel puțin 7 sunt sub 1%. În schimb, probabilitatea unei replici cu magnitudinea de minimum 6 este evaluată la aproximativ 7%.

Instituția americană a publicat și o analiză privind evoluția activității seismice, care indică scenariile cele mai probabile pentru perioada următoare.

Potrivit lui Jorge Rodriguez, numărul morților a ajuns la 1.450, iar alte 3.150 au fost rănite.

Oficialul a explicat că 12.721 de familii au fost afectate de cutremure, iar 774 de clădiri au fost distruse sau avariate. Dintre acestea, 189 au suferit daune totale, iar alte 585 au fost afectate parțial.

Printre imobilele avariate se află și 38 de spitale, pentru care autoritățile au început lucrări de reparații în regim de urgență.

Totodată, autoritățile au anunțat că aproape 74.000 de familii au primit sprijin umanitar, iar peste 7,2 milioane de kilograme de alimente au fost distribuite în zonele afectate.