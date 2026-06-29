Un tată și fiul său au fost scoși în viață din dărâmăturile unei clădiri prăbușite duminică, la patru zile după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela, anunță Reuters.

Scoaterea celor doi de sub dărâmături a fost o scenă care le-a dat speranță echipelor de salvare franceze și americane active în zonă, în timp ce se luptă contra cronometru pentru a găsi mai mulți supraviețuitori.

Echipele de salvare i-au transportat pe cei doi, vizibil slăbiți și ambii purtând măști, pe tărgi improvizate din material textil, prin străzi pline de moloz, până la o ambulanță care îi aștepta, în timp ce o mulțime se aduna în jurul vehiculelor de urgență din La Guaira.

Statul de coastă a fost cel mai afectat de cutremurele de miercuri, care au lăsat cel puțin 1.450 de morți și mii de persoane dispărute.

Salvarea lor a venit după 12 ore de eforturi minuțioase ale echipelor care au cercetat ruinele folosind camere de căutare specializate, lucrând cu atenție prin molozul instabil pentru a ajunge la victimele prinse.

„Sunt extrem de slăbiți, așa cum ar fi orice pacient prins sub dărâmături timp de patru zile, așa că facem tot posibilul să-i rehidratăm și să le administrăm diverse medicamente în timpul procesului de extracție, care se desfășoară foarte lent”, a declarat un membru al Securității Civile franceze.

Echipa de salvare din acea zonă include membri ai Securității Civile Franceze și respondenți americani din Echipa Urbană de Căutare și Salvare a Comitatului Fairfax din Virginia, care cu o zi înainte au salvat o mamă și bebelușul ei de 9 luni.

Înainte de a-i scoate pe membrii familiei, salvatorii au pregătit perfuzii intravenoase și au îndepărtat molozul. Alții au rămas lângă dărâmături căutând semne de viață și comunicând cu colegii lor printre rămășițe.

Cel puțin 33 de persoane au fost salvate în weekend, deși zeci de mii de persoane sunt încă dispărute, ceea ce sporește temerile că timpul se scurge pentru găsirea supraviețuitorilor.

Potrivit specialiștilor, după 72 de ore de la un cutremur, șansele de a găsi victime în viață sub dărâmături scad dramatic.