Un dublu seism de o intensitate rar întâlnită în ultimul secol a provocat distrugeri masive în Venezuela, unde bilanțul provizoriu indică peste 160 de morți și aproximativ 1.000 de răniți, potrivit AFP. Zeci de clădiri s-au prăbușit, iar autoritățile și echipele de salvare continuă intervențiile în mai multe zone afectate, în special în regiunea La Guaira.

În orașul Catia La Mar, situat în apropiere de capitala Caracas, locuitorii descriu momentele de panică și distrugerile lăsate în urmă de seism.

„A fost îngrozitor. Totul s-a prăbușit, totul”, a declarat Yilmaris Blanco, care privește în continuare zona afectată, marcată de distrugeri extinse.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață, dar există persoane care suferă știind că rudele lor sunt acoperite de dărâmături sau strivite, fără să poată să le extragă”, a adăugat aceasta. În același oraș, alți locuitori spun că au pierdut totul în urma cutremurelor.

„Nu ne-a mai rămas nimic. Pentru moment, nu avem nimic, nici măcar forța sau curajul de a intra acolo”, a spus Larry Rojas, unul dintre sinistrați.

Autoritățile au declarat regiunea La Guaira „zonă sinistrată”, după ce zeci de clădiri au fost afectate sau s-au prăbușit complet. Zona, aflată la aproximativ 40 de minute de Caracas și unde se află Aeroportul Internațional Maiquetia, a fost printre cele mai afectate de seism.

În mai multe puncte, locuitorii încearcă să își găsească rudele dispărute, strigându-le numele printre dărâmături. În unele cazuri, familiile au reușit să recupereze victimele fără viață, în condiții extrem de dificile.

„Vecinii de la etajele inferioare sunt îngropați, încercăm să îi extragem”, a spus Lisbeth Vasquez, care a reușit să iasă dintr-o clădire prăbușită împreună cu familia sa. „Avem nevoie de ajutor”, a adăugat aceasta.

Echipele de intervenție lucrează printre ruine, însă resursele sunt limitate, iar salvatorii cer sprijin suplimentar. „Avem nevoie de ajutor, mai ales de echipamente tehnice. Echipele de ajutorare care sunt la Caracas… să vină cât mai repede aici, în La Guaira”, a declarat Jose Pacheco, coordonator al Grupului Unit de Salvare din Venezuela.

Acesta a precizat că zeci de imobile au fost afectate sau complet distruse. „Nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus el, cu referire la intensitatea dezastrului.

În mai multe zone afectate, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar locuitorii au fost nevoiți să petreacă noaptea în aer liber, temându-se de replici seismice. „Nu mai avem apă”, a spus un alt sinistrat, descriind situația critică din zonă.

Fără curent electric, oamenii au folosit lanterne pentru a se deplasa pe străzi, în timp ce echipele de intervenție au iluminat parțial zonele afectate cu ajutorul girofarurilor. În unele clădiri, structura a fost grav compromisă, cu fisuri adânci și pereți prăbușiți, în timp ce altele s-au surpat complet.

Salvatorii continuă intervențiile în mai multe puncte critice, în timp ce populația afectată încearcă să își găsească rudele și să recupereze bunuri din locuințele distruse.

Autoritățile nu au oferit încă un bilanț final, iar operațiunile de salvare sunt în desfășurare în condiții dificile, pe fondul riscului unor noi replici seismice.