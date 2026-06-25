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Donald Trump promite ajutor de urgență pentru Venezuela după două cutremure devastatoare

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Donald Trump promite ajutor de urgență pentru Venezuela după două cutremure devastatoareCutremur. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite vor acorda asistență rapidă Venezuelei, în urma a două seisme puternice care au zguduit miercuri această țară din America de Sud. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, conform agenției de presă DPA.

Donald Trump promite ajutor de urgență pentru Venezuela după două cutremure devastatoare

Liderul de la Casa Albă a reacționat pe platforma sa de socializare, Truth Social, unde a subliniat gravitatea situației din regiune. Trump a precizat că cele două mișcări tectonice majore au fost „de proporții uriașe” și că au lăsat în urmă „un număr devastator de decese”.

Deși președintele Statelor Unite a vorbit despre pierderi masive de vieți omenești, acesta nu a menționat sursele pe care își bazează afirmațiile. În paralel, oficialii de la Caracas nu au oferit detalii concrete în primele momente de după dezastru cu privire la numărul exact de victime sau răniți.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Cu toate acestea, Washingtonul s-a declarat complet mobilizat pentru a interveni în sprijinul populației afectate de calamitate.

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„SUA sunt pregătite, dispuse și capabile să ofere ajutor!” a transmis Trump, dând asigurări că a oferit deja directive clare tuturor instituțiilor guvernamentale americane pentru a acționa în cel mai scurt timp posibil.

„Vom fi alături de noii și minunații noștri prieteni”, a mai adăugat președintele american în mesajul său, completând succint: „Primele rapoarte nu sunt deloc bune!!!”.

Celulă de criză la Departamentul de Stat

Chiar înainte ca mesajul președintelui să fie făcut public, Departamentul de Stat al SUA a demarat procedurile oficiale de asistență. Instituția diplomatică a anunțat înființarea unei echipe de criză, al cărei scop principal este coordonarea directă cu executivul venezuelean.

Prin acest canal se dorește trimiterea rapidă a unor echipe specializate în căutare și salvare, dar și a unor transporturi consistente de asistență umanitară și echipamente medicale. Pe lângă Statele Unite, și alte comunități internaționale și-au manifestat intenția de a sprijini Venezuela în aceste momente critice.

Două seisme majore în doar un minut

Cele două cutremure de pământ s-au produs miercuri seară, succedându-se la un interval de doar un minut. Magnitudinea fenomenelor extreme a fost evaluată de Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) la valori foarte ridicate, respectiv 7,2 și 7,5 grade.

Deși datele oficiale de la sol au întârziat să apară inițial, un model de calcul computerizat realizat de experții de la USGS a indicat, pe baza intensității mișcărilor seismice, o probabilitate extrem de ridicată ca numărul victimelor și al pagubelor materiale să fie unul semnificativ.

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