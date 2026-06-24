Inteligența artificială Mythos, dezvoltată de prestigioasa companie Anthropic, a reușit să identifice vulnerabilități majore în structuri informatice extrem de sensibile aparținând guvernului Statelor Unite. Informația, de o gravitate extremă, a fost dezvăluită inițial de agenția Associated Press și preluată ulterior de Reuters.

Capacitățile uluitoare ale modelului Mythos nu au fost testate în mod accidental, ci în cadrul unei inițiative de securitate strict secrete, desfășurată în parteneriat cu serviciile americane de informații. Programul, cunoscut sub numele de cod Proiectul Glasswing, a fost conceput cu scopul strategic de a detecta și remedia breșele din interiorul unor platforme software vitale înainte ca acestea să poată fi interceptate și exploatate de actori cibernetici ostili. Rezultatele acestor simulări au depășit însă orice așteptări, provocând îngrijorare la cel mai înalt nivel.

Amplitudinea situației a fost parțial expusă în spațiul public de senatorul Mark Warner din Virginia. În cadrul unei audieri parlamentare recente, oficialul a dezvăluit detalii tulburătoare dintr-o discuție purtată cu Joshua Rudd, șeful Agenției Naționale de Securitate.

Conform declarațiilor senatorului, directorul NSA l-a informat direct că Mythos „a penetrat în aproape toate sistemele noastre secrete nu în săptămâni, ci în ore.”

Această viteză de execuție demonstrează un salt tehnologic uriaș, capabil să ia prin surprindere chiar și structurile de apărare dotate cu cele mai avansate sisteme de protecție din lume. Cu toate acestea, specialiștii îndeamnă la o analiză nuanțată a evenimentelor. Surse guvernamentale citate sub protecția anonimatului de Associated Press au ținut să precizeze că, deși inteligența artificială a localizat vulnerabilitățile într-un interval extrem de scurt, acest lucru nu înseamnă automat că modelul ar fi deținut și capacitatea tehnică de a le exploata sau compromite la fel de rapid.

În urma acestor scurgeri de informații care pun într-o lumină delicată vulnerabilitatea infrastructurii americane, reacțiile oficiale se lasă așteptate. Atât reprezentanții Casei Albe, cât și oficialii companiei Anthropic au evitat să ofere comentarii imediate la solicitările transmise de Reuters. De asemenea, Departamentul Apărării a ales o poziție de rezervă, redirecționând toate întrebările presei către Agenția Națională de Securitate.

Dincolo de succesul tehnic, acest episod adâncește o ruptură deja existentă între dezvoltatorii tehnologiei și decidenții de la Washington. Anthropic, o entitate aflată în plin proces de pregătire pentru listarea pe piața bursieră, a menținut o poziție fermă în privința eticii utilizării produselor sale. Compania a refuzat categoric să permită armatei americane să folosească modelele sale de inteligență artificială în scopuri de supraveghere internă sau pentru integrarea în sisteme de armament complet autonome.

Răspunsul autorităților nu s-a lăsat așteptat, Washingtonul plasând Anthropic pe o listă neagră din rațiuni de securitate. Situația a escaladat recent, când guvernul american a interzis prin decret exportul celor mai avansate modele de AI ale companiei, Mythos și Fable, către entități sau cetățeni străini. Paradoxal, această decizie drastică a avut un efect de bumerang. Conform publicației New York Times, blocajele legislative au lăsat chiar și Agenția Națională de Securitate fără drept de acces la utilizarea modelului Mythos.

Capacitatea excepțională de scanare și detectare a breșelor software fusese deja semnalată de Anthropic încă din primăvară. Evoluția accelerată a acestor tehnologii a declanșat un semnal de alarmă global în rândul celor mai puternice servicii de spionaj ale planetei.

Alianța de informații Five Eyes, formată din serviciile secrete din Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Canada și Noua Zeelandă, a emis un avertisment public de o duritate fără precedent. Într-un document oficial citat de AFP, structurile de securitate subliniază că ritmul în care progresează inteligența artificială este atât de alert încât pirateria informatică asistată de AI ar putea depăși în câteva luni orice bariere de securitate cunoscute în prezent.

În acest context critic, agențiile au solicitat imperativ guvernelor din marile capitale și liderilor din sectorul privat să își modernizeze de urgență protocoalele de apărare pentru a face față noii ere a confruntărilor cibernetice.