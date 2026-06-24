HAI România: Ce se ascunde în spatele planului pentru un guvern minoritar PSD?

Din cuprinsul articolului „Te pregătești pentru încă o ratare”

Analiștii politici și jurnaliștii trag un semnal de alarmă puternic cu privire la ultimele negocieri de pe scena politică din România. Ideea unui guvern minoritar PSD, susținut doar prin acord parlamentar, stârnește reacții de uluire și contestări vehemente privind constituționalitatea și eficiența unei astfel de formule de calcul politic.

În cadrul podcastului „Hai România”, jurnalistul Robert Turcescu a taxat dur această inițiativă venită din culise:

„Ce este în mintea lui Nicușor Dan? Adică el zice că face guvern minoritar cu acord parlamentar. Dracu' a mai văzut așa ceva? Este o struțocămilă, e o chestie în care zice el, mă, facem un guvern, el n-are majoritate în Parlament decât pentru investire. După aia vom vedea noi ce vom face cu ea.”

Dezbaterea capătă tușe sumbre când vine vorba de șansele reale de supraviețuire ale unui astfel de executiv. Experiența ultimilor ani arată că formulele de criză nu fac decât să adâncească blocajul instituțional, într-un moment în care România are nevoie urgentă de stabilitate fiscală și predictibilitate.

Analistul politic și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu consideră că asistăm la o piesă de teatru politic sortită eșecului din start: