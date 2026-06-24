Președintele american Donald Trump a luat o decizie radicală anunțând că va promulga o lege crucială pentru sectorul imobiliar, adoptată recent de Congres, doar după ce Senatul va aproba un alt proiect legislativ controversat. Este vorba despre o inițiativă care impune identificarea strictă a alegătorilor la vot, conform unei informări transmise de AFP.

Liderul de la Casa Albă a ales să își exprime poziția în mod public în mediul online, cu doar două ore înainte de momentul în care era programată ceremonia oficială de la Capitoliu.

„Conferinţa de presă de astăzi şi semnarea legii privind locuinţele sunt anulate până când vom adopta Legea SAVE America, absolut necesară şi pe care o consider o urgenţă naţională”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Actul normativ care vizează domeniul imobiliar fusese adoptat în cursul zilei de marți, beneficiind de un sprijin bipartizan solid în cadrul Congresului. Scopul principal al acestei măsuri este de a stimula și de a accelera construcția de noi imobile pe teritoriul american.

Pentru a realiza acest lucru, textul legislativ prevede relaxarea anumitor reglementări birocratice și reducerea considerabilă a perioadelor necesare pentru finalizarea evaluărilor de mediu.

Deși republicanii din Congres au privit această reformă ca pe un succes legislativ major înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Donald Trump consideră că prioritățile naționale sunt altele în acest moment. Din perspectiva sa, proiectul menit să ajute familiile să devină proprietare are o relevanță secundară în comparație cu securitatea sistemului electoral.

Obsesia fostului președinte legată de corectitudinea procesului electoral provine din convingerea sa că scrutinul din anul 2020 a fost marcat de fraude. Din acest motiv, el pune presiune de o bună perioadă de timp pentru ca inițiativa numită SAVE America să treacă de votul legislativului.

Această propunere ar obliga cetățenii americani să aducă dovezi clare ale cetățeniei în momentul înscrierii pe listele de vot și să prezinte documente de identitate oficiale la urne în timpul alegerilor federale. În prezent, sistemul american are o particularitate unică: paisprezece state federale, printre care se numără California și New York, nu solicită niciun act de identitate pentru exprimarea opțiunii de vot.

Tabăra care susține proiectul SAVE America afirmă că noile reguli ar blinda sistemul împotriva fraudelor. Pe de altă parte, opozanții amintesc că legislația actuală interzice deja cetățenilor străini să voteze și avertizează că noile restricții ar putea împiedica milioane de americani vulnerabili sau din rândul minorităților să își exercite dreptul constituțional.