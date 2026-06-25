Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela a urcat la cel puțin 188 de morți, peste 1.500 de răniți și 157 de dispăruți. Cele două cutremure, cu magnitudinile 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de doar 39 de secunde și reprezintă cel mai puternic seism înregistrat în Venezuela după anul 1900.

Cele două cutremure s-au produs miercuri, în jurul orei locale 18:04, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala Caracas. Au fost urmate de peste 20 de replici, potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS). Președinta interimară Delcy Rodriguez a decretat starea de urgență și se află în zona sinistrată, gestionând operațiunile de salvare, potrivit AFP.

Regiunea orașului La Guaira, situat la nord de Caracas, a fost lovită cel mai puternic. Aeroportul Internațional Maiquetia, aflat în această zonă, a fost închis din cauza avariilor grave suferite la infrastructură. De asemenea, în orașul costier Catia La Mar, mai multe imobile s-au prăbușit. În capitală, străzile sunt pline de moloz și geamuri sparte. Mulți locuitori au petrecut noaptea dormind în aer liber sau în mașini, cuprinși de frică la fiecare replică seismică.

Jurnaliștii AFP prezenți la fața locului au asistat la scene dramatice. Antonio Bermudez caută cu disperare o vecină prinsă sub dărâmături: „Există un loc de unde o femeie cu numele Jennifer, de la etajul al 11-lea, îmi răspunde. Însă nu avem niciun utilaj, nu avem nimic ca să o ajutăm."

Lisbeth Vazquez, în vârstă de 37 de ani, a povestit cum ea și rudele sale au sărit pe ferestre în momentul în care blocul „era pe cale să se prăbușească complet". „A fost îngrozitor. Vecini de la etajele inferioare sunt îngropați sub moloz, încercăm să îi scoatem la suprafață", a spus ea.

Dani Rizo, de 48 de ani, a cerut ajutor de urgență pentru o fetiță blocată de miercuri seară: „Putem să o scoatem, dar avem nevoie de un excavator."

Jean Alexander Capote, tot de 48 de ani, își caută cu disperare fiica dată dispărută, după ce soacra sa și-a pierdut viața în seism.

Zonele sinistrate se confruntă și cu jafuri. În Catia La Mar, locuitori au fost surprinși ieșind cu brațele pline din magazine parțial incendiate. Întreruperi ale curentului electric au fost semnalate în mai multe zone, iar ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a ordonat oprirea alimentării cu gaze naturale pentru a preveni accidentele.

Întrucât Aeroportul Internațional Maiquetia este închis, autoritățile venezuelene vor folosi aeroportul militar La Carlotta, din zona metropolitană a Caracasului, pentru a primi ajutorul internațional. Seismul a fost resimțit până în Columbia, inclusiv în capitala Bogota, aflată la 1.000 de kilometri distanță, și în mai multe orașe din nordul Braziliei.

Potrivit USGS, cutremurul cu magnitudinea 7,5 este cel mai puternic înregistrat în Venezuela după anul 1900. Țara mai fusese lovită de seisme devastatoare în 1997, când 73 de persoane au murit la Cariaco, și în 1967, când un cutremur a făcut 236 de victime în capitală.