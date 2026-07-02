Mătușa băiețelului de doi ani salvat după șase zile petrecute sub dărâmăturile casei sale din statul venezuelean La Guaira a vorbit despre emoția revederii și despre speranța că părinții copilului vor fi găsiți în viață, potrivit BBC.

Kleiber Moran a fost scos dintre ruine în dimineața zilei de marți de o echipă de salvatori din Iordania, devenind unul dintre cele mai puternice simboluri ale speranței după cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela.

Andreína Sarmiento, în vârstă de 23 de ani, l-a întâlnit pe nepotul său la un spital din Caracas, unde copilul este internat pentru supraveghere medicală. Ea a declarat că va avea grijă de Kleiber „cu dragostea unei mame” până când sora sa, Ana Luz, va fi găsită.

Andreína a povestit că a aflat despre salvarea copilului printr-un apel telefonic primit de la un prieten din La Guaira. Vestea a copleșit-o.

„Am căzut la pământ, am țipat și am plâns, apoi am plecat imediat să-l văd”, a declarat ea pentru BBC.

La întâlnirea din spital, Kleiber și-a recunoscut imediat mătușa și a strigat „mătușa”, în ciuda șocului prin care trecuse. Potrivit femeii, băiețelul era speriat și plângea continuu la sosire, însă starea lui s-a îmbunătățit rapid.

„Astăzi îmi dă câte un pupic, vorbește cu mine și îmi spune unde îl doare”, a explicat Andreína.

Medicii au constatat că micuțul nu a suferit fracturi, având doar câteva zgârieturi la nivelul brațelor și picioarelor.

Deși este recunoscătoare pentru salvarea nepotului, Andreína spune că nu își poate ascunde durerea provocată de dispariția surorii sale și a cumnatului.

El Equipo Internacional de Búsqueda y Rescate de Jordania logró sacar con vida a Kleiber Morán, quien permanecía bajo una vivienda colapsada por seis días . El pequeño fue encontrado con vida y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado al hospital más cercano.… — Sally 🇸🇻🏄🏼‍♀️🇧🇿🦋🇺🇸❄️🇻🇪💎 (@terrazas_sally) June 30, 2026

Ea a povestit că avea o relație foarte apropiată cu Ana Luz și vorbeau zilnic prin apeluri video. Oriunde mergea, sora sa îl lua și pe Kleiber, iar nevoile copilului reprezentau întotdeauna prioritatea familiei.

Andreína este convinsă că, în momentul prăbușirii locuinței, mama se afla lângă fiul ei sub dărâmături.

Operațiunile de căutare și salvare continuă în zonele afectate de cele două cutremure produse săptămâna trecută. Autoritățile venezuelene au confirmat până în prezent 2.295 de decese, însă bilanțul final este așteptat să fie semnificativ mai mare.

Zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute, iar Organizația Națiunilor Unite a anunțat că mobilizează 10.000 de saci mortuari pentru intervențiile din Venezuela.

În ciuda tragediei, Andreína refuză să își piardă speranța.

„Așa cum l-au găsit pe nepotul meu, cred că o vor găsi și pe sora mea, precum și pe soțul ei”, a declarat aceasta pentru BBC, adăugând că este convinsă că supraviețuirea lui Kleiber are un sens aparte și că povestea lui va rămâne una de neuitat.