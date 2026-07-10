Filmările pentru sezonul 14 al emisiunii „Vocea României” au început, iar producătorii pregătesc o nouă ediție plină de surprize pentru telespectatori. Celebrul show muzical de la PRO TV revine cu antrenorii cunoscuți de public, dar și cu schimbări care vor aduce mai multă tensiune în competiție.

Noua ediție va continua să caute cele mai bune voci din România, însă concurenții și antrenorii vor avea parte de provocări noi.

Scaunele antrenorilor vor fi ocupate și în acest sezon de Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu. Cei cinci artiști vor încerca să descopere și să atragă în echipele lor cele mai puternice voci încă din prima etapă a competiției.

Pavel Bartoș va fi din nou gazda emisiunii, continuând să fie unul dintre simbolurile show-ului de la PRO TV. Prezentatorul va însoți concurenții pe parcursul experienței lor și va aduce publicului momentele importante din spatele scenei.

Audițiile pe nevăzute rămân una dintre cele mai importante etape ale competiției. Antrenorii vor lua decizii bazându-se doar pe vocea participanților, fără să știe cine se află pe scenă.

După formarea echipelor, concurenții vor trece prin etapele duelurilor și ale eliminărilor, unde fiecare interpretare poate face diferența în cursa pentru marea finală. Noul sezon aduce și elemente speciale de joc, care pot schimba strategiile antrenorilor și traseul participanților în competiție.

„Vocea României” va fi prezentă și în 2026 în mediul online. Fanii vor putea descoperi materiale speciale, imagini din culise și momente care nu vor fi difuzate la televizor.

Conceptul „Vocea din online” revine, iar Miruna Rumina se alătură din nou echipei digitale a show-ului. Aflată la al treilea sezon consecutiv în acest rol, ea va prezenta atmosfera de la filmări, pregătirile concurenților și interacțiunile dintre artiști.