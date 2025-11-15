Din culisele Vocea României. Cum au devenit cunoscuți cei cinci antrenori

Cum au devenit cunoscuți antrenorii de la Vocea României. Irina Rimes, Smiley, Theo Rose, Horia Brenciu și Tudor Chirilă sunt nume de referință pentru telespectatorii Vocea României, Pro Tv. Drumul lor până pe scaunul de antrenor a fost diferit pentru fiecare, dar cu toții au construit cariere solide în muzică, înainte de a deveni mentori de talente.

Irina Rimes s-a născut pe 22 august 1991, în Izvoare, raionul Florești, Republica Moldova. Cariera sa muzicală a început cu participarea la „Fabrica de staruri” în 2012, unde s-a clasat până în finală. Debutul real al Irinei în muzica românească a venit în 2016 cu piesa „Visele”, care a urcat rapid în topurile radio.

Albumul de debut, Despre el, lansat în 2017, a fost urmat de mai multe single-uri de succes, printre care „Cosmos” și „Nu rămâne”, consolidând-o ca una dintre cele mai importante voci pop din România.

În 2018, Rimes a devenit antrenor la Vocea României, aducând o abordare tânără și proaspătă, bazată pe compoziție proprie și interpretare sensibilă, fiind apreciată atât pentru tehnica vocală, cât și pentru stilul său modern.

Smiley, pe numele real Andrei Tiberiu Maria, s-a născut pe 27 iulie 1983 în Pitești. A debutat muzical ca membru al trupei „Simplu”, înainte de a porni pe cont propriu în 2007. Single-uri precum „Acasă” și „Vals” i-au adus notorietate în România, iar succesul a fost dublat de fondarea casei de producție HaHaHa Production, care l-a transformat într-un lider în industria muzicală.

Smiley a devenit antrenor încă din primul sezon al Vocea României, în 2011, fiind recunoscut pentru abilitatea sa de a descoperi talente și de a ghida concurenții în construirea unui stil propriu.

Pe lângă rolul de jurat, Smiley a compus pentru alți artiști și a câștigat numeroase premii la Romanian Music Awards și Media Music Awards, demonstrând că succesul său nu se bazează doar pe interpretare, ci și pe producție și creativitate.

Theo Rose, născută Theodora Maria Diaconu pe 8 august 1997 în Ploiești, a început să cânte de la vârsta de patru ani, inițial în muzica populară, iar mai târziu s-a orientat spre pop. Participarea la diverse concursuri locale și studiile la Liceul „Dinu Lipatti” în domeniul pedagogiei muzicale au conturat baza carierei sale.

În 2022, Theo Rose a devenit antrenor la Vocea României, colaborând inițial cu Smiley și apoi cu Horia Brenciu. Ea a participat și la emisiunea „Bravo ai Stil” și a jucat în serialul „Clanul”.

Horia Brenciu s-a născut pe 27 august 1972 în Brașov. Studiile la Școala Populară de Artă și Academia de Teatru și Film i-au oferit o fundație solidă pentru cariera artistică. La 18 ani, începe să cânte în trupa „Apropo”, iar mai târziu devine cunoscut publicului prin emisiunea „Robingo”.

În 2002, Brenciu a fondat HB Orchestra, proiect ce combină jazz, pop și soul, și a susținut turnee numeroase în România și în străinătate.

Tudor Chirilă, născut în 1974, este cunoscut în special ca solist al trupei „Vama” (inițial „Vama Veche”), pe care a fondat-o în 1996. A debutat în muzica rock și pop-rock, cu piese care au devenit imnuri ale generației sale, precum „Epilog” și „Vama Veche”.

În 2014 a devenit antrenor la Vocea României, aducând experiența sa de interpret și compozitor, dar și o abordare directă și sinceră în mentorat. Chirilă a explicat în interviuri că scopul său în cadrul emisiunii este de a ghida tinerii artiști și de a-i ajuta să-și construiască o identitate muzicală solidă, într-o industrie în continuă schimbare.

Sezonul 1: Ștefan Stan (echipa Smiley)

Sezonul 2: Julie Mayaya (Horia Brenciu)

Sezonul 3: Mihai Chițu (Horia Brenciu)

Sezonul 4: Tiberiu Albu (Tudor Chirilă)

Sezonul 5: Cristina Bălan (Tudor Chirilă)

Sezonul 6: Teodora Buciu (Tudor Chirilă)

Sezonul 7: Ana Munteanu (Smiley)

Sezonul 8: Bogdan Ioan (Smiley)

Sezonul 9: Dragoș Moldovan (Tudor Chirilă)

Sezonul 10: Iulian Nunucă (Tudor Chirilă)

Sezonul 11: Alexandra Căpitănescu (Tudor Chirilă)

Sezonul 12: Aura Șova (Tudor Chirilă)