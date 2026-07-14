Veniturile pentru care plătești impozit, dar nu te ajută la pensie

Mulți români pornesc de la ideea că orice venit pentru care au achitat impozit va conta automat la calcul atunci când li se va stabili suma pe care o vor primi ca pensie. În realitate, legislația prevede altceva. În sistemul public de pensii, nu impozitul pe venit este cel care influențează valoarea viitoarei pensii, ci contribuția de asigurări sociale (CAS).

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aflată în vigoare în 2026, pensia este stabilită în funcție de contribuțiile de asigurări sociale achitate de-a lungul vieții active. Prin urmare, simplul fapt că un venit a fost declarat și impozitat nu înseamnă că acesta va genera puncte de pensie.

Una dintre cele mai întâlnite situații este cea a dividendelor. Chiar dacă o persoană încasează sume importante din profitul unei firme și achită taxele prevăzute de lege, aceste venituri nu sunt asimilate salariilor și nu contribuie automat la majorarea pensiei. Astfel, două persoane care obțin același venit anual pot avea pensii diferite, în funcție de existența sau nu a contribuției CAS.

Același principiu se aplică și veniturilor obținute din închirierea locuințelor. Proprietarii plătesc impozitele și, după caz, alte contribuții prevăzute de legislația fiscală, însă aceste venituri nu sunt luate automat în calcul la pensie. Pentru ca o perioadă să fie valorificată în sistemul public, este necesară plata contribuției de asigurări sociale, nu doar a impozitului.

O altă confuzie frecventă este legată de contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Deși mulți contribuabili achită această obligație fiscală pentru anumite venituri extrasalariale, CASS finanțează exclusiv sistemul de sănătate și nu influențează drepturile de pensie. Plata contribuției la sănătate nu echivalează cu plata CAS.

În cazul veniturilor din activități independente sau din drepturi de autor, situația diferă de la un contribuabil la altul. În funcție de nivelul veniturilor, de plafoanele prevăzute de lege și de regimul fiscal aplicabil, poate exista obligația de plată a CAS. Doar în aceste situații respectivele venituri pot contribui la acumularea stagiului de cotizare și a punctelor de pensie.

Specialiștii recomandă persoanelor care obțin venituri din mai multe surse să verifice dacă pentru fiecare categorie de venit se datorează contribuția de asigurări sociale. Regula este simplă: ceea ce contează la calculul pensiei nu este valoarea impozitului plătit către stat, ci existența și plata CAS. De aceea, înainte de pensionare este utilă verificarea stagiului de cotizare și a contribuțiilor înregistrate în evidențele sistemului public de pensii.