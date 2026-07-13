Românii ar putea avea, în viitor, o nouă modalitate de a economisi pentru pensie, prin investiții pe piața de capital. Senatul a adoptat recent un proiect de lege care introduce Conturile Individuale de Investiții pentru Viitor (CIIV), un sistem voluntar destinat celor care vor să își construiască un venit suplimentar pentru perioada de după retragerea din activitate.

Noul mecanism funcționează separat de pensia publică și nu înlocuiește actualul sistem de pensii. Practic, fiecare persoană care obține venituri impozabile în România ar putea deschide un astfel de cont și ar putea depune bani în mod voluntar, urmând ca aceștia să fie investiți în instrumente financiare, inclusiv pe bursă. Scopul este ca economiile să se valorifice în timp, iar titularul să beneficieze de un capital mai mare la pensionare.

Proiectul de lege prevede două tipuri de conturi. Primul este Contul Individual de Investiții pentru Viitor cu regim de scutire (CIIV-S), unde contribuțiile sunt făcute exclusiv de titular. Principalul avantaj este că veniturile obținute la retragerea banilor ar fi scutite de impozitul pe venit și nu ar intra în baza de calcul pentru contribuțiile sociale.

A doua variantă este Contul Individual de Investiții pentru Viitor cu regim de deductibilitate (CIIV-D). În acest caz, pe lângă titular, și angajatorul poate contribui la alimentarea contului, în condițiile prevăzute de regulamentul intern sau de contractul de muncă. Astfel, sistemul ar putea deveni un beneficiu extrasalarial oferit angajaților.

Administrarea acestor conturi ar urma să fie realizată de societăți de servicii de investiții financiare și de bănci autorizate. Titularii vor putea alege modul în care sunt administrate investițiile și vor avea posibilitatea să dețină mai multe conturi, inclusiv ambele tipuri, chiar la administratori diferiți. În schimb, tipul unui cont nu va putea fi modificat după deschidere.

Contribuțiile vor fi complet voluntare și vor putea fi efectuate până la momentul deschiderii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie de invaliditate ori până la împlinirea vârstei de 65 de ani, dacă aceasta survine mai întâi. Retragerea fondurilor va fi permisă doar după îndeplinirea uneia dintre aceste condiții, ceea ce transformă CIIV într-un instrument destinat economisirii pe termen lung.

Inițiatorii proiectului spun că modelul este inspirat din celebrul sistem american 401(k), prin care milioane de angajați din Statele Unite economisesc pentru pensie investind pe piețele financiare. În cadrul unui astfel de plan, participanții contribuie în mod regulat cu o parte din venit, iar banii sunt investiți în fonduri sau alte active financiare. În multe cazuri, și angajatorul completează contribuțiile, ceea ce accelerează acumularea economiilor.

Prin introducerea CIIV, România ar putea face un pas important către dezvoltarea investițiilor individuale și a educației financiare. În loc ca economiile să rămână în conturi bancare cu randamente reduse, acestea ar putea fi investite pe piața de capital, având șansa unor câștiguri mai mari pe termen lung, chiar dacă investițiile implică și anumite riscuri.

Proiectul stabilește și un rol important pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care va monitoriza funcționarea sistemului și va publica anual un raport privind numărul conturilor deschise, valoarea activelor administrate și structura investițiilor.

Pentru moment, proiectul a fost aprobat doar de Senat. Camera Deputaților este forul decizional, iar dacă legea va fi adoptată și promulgată, noile Conturi Individuale de Investiții pentru Viitor ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie a anului următor publicării în Monitorul Oficial.