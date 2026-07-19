Noi informații privind activitatea lui Viorel Pașca, aflat în atenția procurorilor DIICOT, indică faptul că în apropierea caselor din Incești, județul Bihor, unde erau adăpostite persoane vulnerabile, sunt ținute în captivitate zeci de căprioare și alte animale sălbatice, fără ca autoritățile să fi emis autorizațiile necesare pentru funcționarea unei menajerii, grădini zoologice sau parc zoologic.

Investigația arată că animalele se află pe terenuri împrejmuite cu garduri de sârmă, chiar lângă imobilele unde, potrivit DIICOT, oamenii erau ținuți „într-un sistem de dependență totală”.

Cazul deschide o nouă direcție de verificare, deoarece legislația românească interzice capturarea și deținerea exemplarelor din fauna sălbatică fără autorizațiile prevăzute de lege.

Primele suspiciuni au apărut după ce jurnaliștii au observat mai multe turme de căprioare alergând într-un țarc aflat imediat lângă proprietățile lui Viorel Pașca din satul Incești.

Întrebat despre animale, Pașca a răspuns scurt:

Ulterior, persoane din apropierea centrului au declarat că animalele erau folosite ca formă de terapie pentru beneficiarii adăpostului.

Un pastor care activează în cadrul asociației a explicat pentru Libertatea:

„E terapie pentru bolnavi. Așa se foloseau.”

Aceeași explicație apare și într-un videoclip publicat de europarlamentarul Cristian Terheș, care l-a vizitat pe Viorel Pașca înainte de izbucnirea scandalului.

În imaginile respective, Pașca susține că persoanele cazate în centru hrăneau căprioarele prin gard și că apropierea animalelor avea un efect benefic asupra lor.

La câteva zile după prima vizită, reporterii au revenit în Incești și au descoperit mai multe terenuri împrejmuite.

În apropierea pădurii au fost observate alte căprioare, iar pe un teren învecinat un cerb stătea într-un spațiu delimitat.

Localnicii au declarat că animalele sunt acolo de mai mulți ani și că efectivul a crescut treptat.

„Le are mai de mult, cam după pandemie. Și a tot adus...”, au spus oameni din sat.

Existența animalelor nu este negată nici de Viorel Pașca.

Pe pagina sa de Facebook, acesta a publicat în repetate rânduri fotografii și filmări din ceea ce numea „micul nostru parc zoo”.

În februarie 2024, el explica faptul că animalele au fost aduse pentru a îmbunătăți starea psihică a persoanelor îngrijite.

„Am hotărât ca în zona caselor cu bolnavi de la Incești să avem mai multe animale, care să aducă un plus de mai bine și culoare în viața lor.”

În aprilie 2024, răspunzând unei întrebări adresate pe Facebook, Pașca enumera animalele aflate în complex:

lame;

măgari;

două vaci;

nouă gâște;

15 căprioare;

ulterior au fost adăugați și cinci păuni.

În mai 2025 și noiembrie 2025 au fost publicate noi imagini cu căprioarele, unele dintre ele purtând crotalii.

O fostă angajată a centrului, care a lucrat acolo în 2022, a declarat că încă de atunci existau cerbi, căprioare și alte animale sălbatice.

Ea susține că, la anumite vizite ale unor invitați, ar fi fost preparată carne provenită de la animale din complex.

Aceste afirmații reprezintă declarații ale unui martor și nu au fost confirmate oficial de autorități.

Libertatea a solicitat informații oficiale instituțiilor competente.

Potrivit răspunsului transmis de DSVSA Bihor, localitatea Incești nu figurează cu nicio:

menajerie autorizată;

grădină zoologică autorizată;

parc zoologic autorizat.

La rândul său, Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Bihor a comunicat că nu a emis nicio autorizație de mediu pentru funcționarea unui astfel de obiectiv în localitatea Incești.

Legea 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic stabilește că deținerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună sălbatică reprezintă contravenție și poate fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 3.000 de lei.

În anumite situații, capturarea exemplarelor din fauna sălbatică poate constitui infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare sau amendă.

Totodată, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate prevede sancțiuni penale pentru capturarea unor specii de interes național, categorie din care fac parte și căprioarele și cerbii.

Rămâne de stabilit de către autoritățile competente proveniența animalelor și dacă acestea au fost deținute cu respectarea legislației în vigoare.

În analiză, un psiholog criminalist, care a solicitat protejarea identității, apreciază că există o posibilă legătură simbolică între controlul exercitat asupra persoanelor vulnerabile și deținerea animalelor.

Specialistul vorbește despre trei elemente:

teritorialitatea;

proprietatea;

vulnerabilitatea.

Potrivit acestuia, toate pot contribui la dezvoltarea unui sentiment accentuat de putere asupra celor aflați într-o poziție dependentă.

Psihologul subliniază însă că responsabilitatea pentru funcționarea unor astfel de sisteme revine și instituțiilor care aveau obligația de control și verificare.

Cazul Viorel Pașca este deja investigat de DIICOT pentru suspiciuni privind modul în care erau administrate centrele din județul Bihor.

Descoperirea animalelor ținute în captivitate deschide o nouă serie de întrebări privind respectarea legislației referitoare la protecția faunei sălbatice și la funcționarea unor structuri care, potrivit autorităților, nu dețineau autorizațiile necesare.

Pe măsură ce ancheta avansează, autoritățile urmează să stabilească dacă în acest caz au fost încălcate și prevederile privind deținerea animalelor sălbatice.