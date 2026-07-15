„Există cel puțin două semne de întrebare privind amenda de un milion de lei aplicată pentru muncă fără forme legale în dosarul azilelor ilegale din Bihor”, afirmă ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Acesta a anunțat că a dispus verificări și susține că a aflat de amendă de pe Facebook, în timp ce raportarea oficială către Minister ar fi ajuns pe 8 iulie.

Ministrul interimar al Muncii a explicat că, pe 30 iunie, după intervenția procurorilor DIICOT la Dumbrava, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a fost solicitat să efectueze controale la locuințele familiei Pașca.

„Pe 30 iunie, în contextul intervenţiei procurorilor la Dumbrava, DIICOT a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor să efectueze controale la locuinţele familiei Paşca.

Urmare a controalelor, inspectorii au aplicat cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociaţii: un milion de lei. Sunt două elemente care ridică semne de întrebare”, a arătat Pîslaru.

Potrivit ministrului, primul aspect vizează numărul persoanelor pentru care a fost constatată munca fără forme legale.

„În primul rând, în cadrul intervenţiei, inspectorii au sancţionat munca fără formă legală pentru 36 persoane, deşi la faţa locului au fost descoperite doar 14 persoane.

Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenţi, încheindu-se procesul verbal fără finalizarea acestui proces de identificare. Amenda per persoană este 40.000 lei, înmulţit cu 36 persoane = 1.440.000. Legea prevede că amenda nu poate depăşi valoarea de 1.000.000, aşa că valoarea finală consemnată este 1.000.000”, a continuat el.

Dragoș Pîslaru susține că informațiile privind sancțiunea nu i-au fost comunicate pe cale oficială imediat după control.

„Deciziile birocratice luate au făcut ca informarea privind acţiunea de control din 30 iunie să ajungă de la Bihor pe biroul Inspectorului general de stat adjunct din Bucureşti de-abia pe 6 iulie. Abia pe data de 8 iulie situaţia a fost transmisă oficial către Ministerul Muncii. Am cerut imediat clarificări privind derularea controlului, cuantumul amenzii, precum şi o explicaţie pentru comunicarea interinstituţională întârziată”, a mai spus ministrul interimar al Muncii.

Ministrul a anunțat că Inspecția Muncii a dispus de urgență un control de specialitate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, prin Direcția Control Relații de Muncă și Serviciul Corpul de Control al Calității Inspecției.

„Pe măsură ce vom obţine răspunsurile, voi clarifica public această situaţie pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a adăugat Pîslaru.

Asociația fondată de Viorel Pașca, administratorul azilelor ilegale din Bihor, a fost amendată cu un milion de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru muncă fără forme legale.

În urma perchezițiilor din 30 iunie, autoritățile au identificat 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel. Potrivit anchetatorilor, din 2006 până în prezent, în aceste centre au fost găzduite peste 3.300 de persoane.