Europa fierbe. Valurile de căldură succesive, din ce în ce mai frecvente și intense, transformă continentul într-un cuptor, expunând vulnerabilitățile unui sistem conceput pentru un climat mult mai blând, dar și probleme de inadecvare a politicilor ecologiste la realitate, potrivit WSJ.

Recordurile de temperatură din ultimele săptămâni – Parisul depășind 40°C, nopți tropicale în care termometrul nu scade sub 30°C – nu mai sunt excepții, ci semne ale unei noi realități climatice. Totuși, rezistența la soluția cea mai eficientă, aerul condiționat, rămâne puternică, generând dezbateri politice, drame umane și costuri economice masive.

Motivul principal al acestei „topiri” este schimbarea climatică accelerată. Europa se încălzește de aproape două ori mai repede decât media globală – cu aproximativ 2,5°C față de era preindustrială. Infrastructura urbană, clădirile istorice, rețelele feroviare și energetice au fost proiectate pentru veri temperate, cu temperaturi rareori peste 32-35°C.

Astăzi, școlile se închid, fabricile reduc producția, trenurile sunt oprite, iar spitalele devin insuportabile. Economiștii de la ING compară impactul cu lockdown-urile din pandemie.

Cel mai dramatic aspect este lipsa de aer condiționat. În Italia, doar 56% din locuințe au instalații, în Franța 25%, iar în Marea Britanie sub 5%. Consecința? Zeci de mii de decese în timpul caniculelor, mai ales în rândul vârstnicilor, bolnavilor cronici și persoanelor cu dizabilități – o mortalitate mult superioară celei din SUA, unde AC-ul este omniprezent.

Luca Funaro, un tânăr de 32 de ani din Paris, paralizat și dependent de ventilator, a ajuns în instanță după doi ani de procese cu vecinii care refuză instalarea unui aparat în curtea blocului din Marais.

„Dacă e prea cald, ne deshidratăm și respirăm greu”, explică el. Cazul său nu este izolat. În multe clădiri, aprobarea pentru AC necesită acordul tuturor proprietarilor și al autorităților locale, care invocă zgomotul, aspectul estetic al fațadelor Haussmanniene sau normele energetice.

Criticii AC-ului subliniază costurile: consum mare de energie, expulzarea aerului cald în stradă (efect de „insulă de căldură urbană”), poluare și zgomot constant. Primăriile din Paris, Berlin sau Londra promovează alternative „verzi”: umbrire, ventilație naturală, copaci, acoperișuri verzi, izolație mai bună. Însă experții IPCC avertizează că aceste măsuri au eficiență redusă în valuri de căldură prelungite, când nopțile rămân caniculare și clădirile nu se mai răcesc.

Dezbaterea a devenit politică. Marine Le Pen cere un „plan masiv de aer condiționat” pentru spitale, școli și locuințe, acuzând stânga de inconștiență față de viețile vulnerabile. În schimb, miniștrii de mediu precum Monique Barbut văd în AC o capitulare în fața crizei climatice: „Credeți că va opri incendiile de pădure sau seceta culturilor?”

Realitatea este că Europa trebuie să găsească un echilibru. Soluția ideală, spun specialiștii precum Radhika Khosla de la Oxford, combină design urban inteligent cu utilizarea țintită a AC-ului – nu ca soluție universală, ci ca ultim resort pentru momentele critice. Cererea de aparate portabile crește deja în Anglia, iar primari ca Sadiq Khan recunosc necesitatea echipării școlilor și spitalelor.

Fără adaptare rapidă, costurile umane și economice vor continua să crească. Europa, campioană a ambițiilor climatice, descoperă dureros că nu poți combate încălzirea globală ignorând efectele ei imediate asupra propriilor cetățeni.Valul de căldură actual nu este doar o caniculă trecătoare – este un test pentru capacitatea continentului de a se adapta la lumea pe care a contribuit la încălzirea ei.