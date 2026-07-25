Marșul Pride 2026 a început sâmbătă după-amiază pe străzile din Oradea, deși manifestația nu a fost autorizată de autoritățile locale. Participanții au pornit pe traseul anunțat în ciuda avertismentelor repetate ale jandarmilor, care au aplicat primele sancțiuni chiar înainte de începerea marșului. La eveniment a fost prezentă și Avocatul Poporului, Renate Weber, care a susținut că dreptul la întruniri pașnice este garantat de Constituție și a criticat modul în care primarul Florin Birta interpretează legislația privind organizarea adunărilor publice, arată Bihoreanul.

Participanții s-au adunat în fața Primăriei Oradea, iar în jurul orei 17 au pornit pe traseul Strada Independenței – Piața 1 Decembrie – strada Traian Moșoiu – Piața Unirii. Pentru desfășurarea manifestației, Poliția Rutieră a restricționat circulația pe traseul parcurs de manifestanți.

„Această adunare publică este neavizată. Vă rugăm să părăsiţi zona. În caz contrar, veţi fi sancţionaţi conform Legii 60. Vă mulţumim”, a fost mesajul jandarmilor.

Primele amenzi au fost aplicate chiar înainte ca participanții să înceapă marșul. În timp ce erau sancționați, manifestanții au cântat „I don’t care, I love it”.

Pe parcursul manifestației au fost scandate mesaje precum „Drepturile noastre nu se fură”, „Dreptul la protest e fundamental”, „Drepturi egale, nu pasaje subterane” și „Oradea e a tuturor”.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat că a venit special la Oradea pentru a susține respectarea libertății întrunirilor pașnice.

„Un marş Pride este o astfel de întrunire paşnică. Acestea sunt lucruri pe care le prevede şi Constituţia României, le prevede şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Avem foarte multă jurisprudenţă în acest sens şi mi se pare absolut normal ca în România să respectăm aceste drepturi şi libertăţi”, a afirmat Weber.

Aceasta a susținut că primarul Florin Birta interpretează greșit prevederile legale privind organizarea adunărilor publice.

„El nu trebuie să dea o autorizaţie. Autorizaţia nu este ca să-ţi exerciţi un drept. Este ca să stabileşti un anumit traseu, pentru ca Jandarmeria să-ţi asigure paza şi protecţia pe parcursul acela. Aici înţelegem diferit legislaţia şi, sincer, cred că domnul Birta greşeşte”, a declarat Avocatul Poporului.

Iulian Dîrţu, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat că se numără printre persoanele sancționate, iar valoarea amenzii care i-a fost comunicată verbal este de 5.000 de lei, pentru organizarea și participarea la o adunare publică neavizată.

Acesta a susținut că Asociația ARK Oradea a notificat Primăria în 22 iulie cu privire la organizarea manifestației, însă instituția nu a transmis niciun răspuns.

La protest au fost afișate și mesaje împotriva homofobiei, iar unii participanți au purtat un afiș în care imaginea primarului Florin Birta era asociată cu lideri precum Vladimir Putin și Viktor Orban.

Înaintea manifestației, organizația Accept, alături de reprezentanți ai societății civile, i-a transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care a cerut intervenția autorităților europene.

Semnatarii au solicitat ca autoritățile române „să facă tot ce le stă în putinţă pentru a se asigura că marşul Pride din 25 iulie se va desfăşura paşnic şi în siguranţă, că participanţii vor fi protejaţi şi că libertăţile fundamentale garantate de Uniunea Europeană vor fi respectate în practică, nu doar în teorie”.

Potrivit organizației, demersul a venit după ce Primăria Oradea a refuzat autorizarea manifestației, respingând toate traseele alternative propuse de organizatori și invocând sesizări potrivit cărora organizarea marșului și prezența persoanelor LGBT în spațiul public ar încălca „bunele moravuri”.