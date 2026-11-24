O rețea de galerii, încăperi boltite și canale de apă a fost descoperită sub Hagia Sofia din Istanbul, în timpul lucrărilor de conservare a monumentului inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Specialiștii au eliberat până în prezent 420 de metri de tuneluri și au îndepărtat aproape 3.000 de tone de moloz. Unele dintre structurile identificate ar putea fi mai vechi decât actuala construcție, inaugurată în anul 537, relatează CNN.

Existența unor galerii ascunse sub celebrul monument din Istanbul a făcut obiectul unor speculații timp de mai multe secole. Primele descoperiri privind infrastructura subterană au fost realizate în anii 1940, când specialiștii au identificat inclusiv un hipogeu roman, o construcție funerară alcătuită din patru încăperi.

La începutul anului 2025, lucrările de curățare a pivnițelor boltite situate sub fosta curte a atriumului au scos la iveală o serie de structuri subterane care nu fuseseră identificate anterior.

De atunci, specialiștii au desfășurat operațiuni de degajare, documentare și conservare a spațiilor descoperite. Cercetările au relevat existența unor tuneluri, canale pentru apă, încăperi cu bolți, a unei construcții funerare și a unui pasaj care ar putea avea legătură cu o stradă romană din secolul al V-lea.

Ministerul Culturii și Turismului din Turcia a anunțat vineri că anumite porțiuni ale infrastructurii subterane ar putea data dintr-o perioadă anterioară construirii actualului edificiu.

Până în prezent, echipele care lucrează sub Hagia Sofia au identificat șase încăperi conectate prin intermediul a nouă tuneluri.

Operațiunile au permis degajarea a aproximativ 420 de metri de galerii, dintre care aproape 180 de metri aparțin celui mai lung tunel descoperit până acum.

Specialiștii estimează că rețeaua subterană ar putea continua pe o distanță de câțiva kilometri, ceea ce ar putea conduce la identificarea altor structuri în perioada următoare.

„Credem că această linie ar putea fi asociată cu un drum roman. Ea se întinde paralel cu faţada de intrare a catedralei Hagia Sofia, începând din faţa madrasa Fatih şi continuând spre intrarea pentru vizitatori”, a declarat ministrul turc al Culturii și Turismului, Ersoy.

În 2025 a început un proiect de conservare a monumentului din Istanbul, cu o durată estimată de trei ani. Intervențiile vizează restaurarea cupolei centrale și creșterea rezistenței clădirii în cazul producerii unor cutremure. Potrivit CNN, acestea reprezintă cele mai ample lucrări realizate asupra monumentului în cei aproape 1.500 de ani de existență.

Construită în secolul al VI-lea, Hagia Sofia a traversat atât perioada Imperiului Roman de Răsărit, cunoscut și sub denumirea de Imperiul Bizantin, cât și cea a Imperiului Otoman.

Edificiul a avut mai multe destinații de-a lungul secolelor. Ridicat inițial ca biserică, pe amplasamentul unui fost templu roman, acesta a fost transformat ulterior în moschee, iar apoi în muzeu. Începând din 2020, monumentul este utilizat din nou ca moschee.

Hagia Sofia se numără printre cele mai vizitate obiective incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Actuala clădire Hagia Sofia, finalizată în anul 537, reprezintă al patrulea edificiu religios ridicat pe acest amplasament. Înaintea sa, în același loc au existat un templu păgân și două biserici.

Construcția a fost realizată la ordinul împăratului Iustinian I, în perioada în care Constantinopolul era capitala Imperiului Roman de Răsărit.

Pe parcursul celor aproximativ cinci ani în care a fost ridicată catedrala, împăratul le-a cerut guvernatorilor să trimită la Constantinopol cele mai valoroase artefacte recuperate din ruinele antice aflate pe teritoriile pe care le administrau. Acestea urmau să fie utilizate la construirea edificiului.

Costurile construcției sunt estimate la aproximativ 75 de milioane de dolari, echivalentul a 1,3 miliarde de dolari la valoarea actuală, potrivit informațiilor prezentate de CNN.