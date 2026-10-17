Prognoza meteo, 17 octombrie. Valul de aer rece continuă să determine valorile termice din majoritatea regiunilor țării, unde se vor înregistra temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această dată din calendar. Cerul va fi predominant acoperit de nori în zonele din nord, centru și est, în timp ce în restul teritoriului înnorările vor fi temporare, conform ANM.

Precipitațiile își vor face simțită prezența în special în Moldova, Transilvania și în zonele montane. În Muntenia ploile se vor semnala pe arii mai restrânse, iar în celelalte regiuni vor fi doar condiții izolate de ploaie.

La altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor fi slabe și vor îmbrăca formă de lapoviță și ninsoare. În majoritatea zonelor afectate de ploi se vor acumula cantități de apă cuprinse între 5 și 8 litri pe metrul pătrat. În regiunile estice și în zona Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane se vor înregistra unele intensificări, unde rafalele vor atinge viteze de 60 până la 70 de kilometri pe oră.

Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia. Valorile minime din timpul nopții se vor încadra între 2 grade în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. Pe alocuri, atât dimineața cât și noaptea, își va face apariția ceața.

În Capitală, valorile termice se vor menține sub media specifică acestei perioade din an. Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, iar în orele serii vor fi condiții de ploaie slabă trecătoare, cu cantități de apă estimate între 1 și 3 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă în București va atinge 14 - 15 grade, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la 4 - 6 grade. Dimineața și noaptea se vor înregistra condiții de ceață.

Procesul de încălzire ușoară va începe de mâine, când valorile termice vor fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Cu toate acestea, cerul va rămâne noros și va ploua în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și local la munte sau pe arii restrânse în Oltenia și Maramureș.

Se vor înregistra cantități de apă cuprinse între 2 și 10 litri pe metrul pătrat, iar în est și în zonele montane se pot depăși izolat 15 - 20 de litri pe metrul pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil.