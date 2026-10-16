Vremea se menține neobișnuit de rece pentru această perioadă din an pe întreg teritoriul țării. Meteorologii anunță un cer temporar noros, precipitații în majoritatea regiunilor și primele semne reale de iarnă în zonele înalte de munte, unde se va depune un strat subțire de zăpadă, conform ANM.

În regiunile montane, în special la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura în general între 2 și 5 centimetri. Ploi slabe se vor semnala și în zona montană joasă, cu cantități de apă cuprinse între 2 și 8 litri pe metru pătrat.

În restul țării, ploile vor apărea local în Oltenia, Muntenia, Moldova, Maramureș și Transilvania, în timp ce în Banat, Crișana și posibil în Dobrogea stropii de ploaie se vor semnala doar pe arii izolate.

Tabloul termic indică temperaturi maxime ce se vor situa între 9 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sud-vestul Olteniei. Valorile minime din timpul nopții vor coborî până la minus 1 grad în nordul Olteniei, unde se va forma brumă, în timp ce pe litoral se vor înregistra până la 10 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în timpul zilei în Moldova, local în Dobrogea și în Bărăgan, unde vitezele la rafală vor atinge 40…45 km/h. Dimineața și noaptea, izolat, în special în vestul și sudul țării, își va face apariția ceața.

În Capitală, regimul termic rămâne sub valorile normale ale perioadei. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei va ploua slab, fiind așteptate cantități de apă de 1…4 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab până la moderat.

Temperatura maximă din București se va încadra între 15 și 16 grade, în timp ce minima nocturnă va coborî la 3…5 grade. Spre dimineață vor fi condiții de formare a ceții.

Tendința de răcire a vremii se va păstra și în ziua următoare. Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, respectiv temporar noros în celelalte zone. Va ploua în Moldova, local la munte, în Transilvania și Muntenia, iar în restul teritoriilor doar pe arii izolate.

În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1700 de metri, vor continua precipitațiile slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 1…9 litri pe metru pătrat, dar în est și în Carpații Orientali pot ajunge izolat la 10…20 litri pe metru pătrat.

Intensificări ale vântului pe creste

Vântul va căpăta putere pe crestele montane, unde rafalele vor atinge viteze de 60…70 km/h. În restul țării, vântul rămâne slab până la moderat.

Maximele termice de mâine se vor situa între 10 grade în Moldova și 18 grade în Oltenia, iar minimele vor oscila între 2 grade în nordul Olteniei și 10 grade pe litoral. Fenomenul de ceață se va semnala din nou dimineața și noaptea, pe arii restrânse în centru, vest și sud.