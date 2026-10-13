Vremea se răcește în România, iar meteorologii anunță intensificări ale vântului, ploi și precipitații mixte la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de marți, de la ora 10:00, până miercuri, la ora 18:00. În acest interval, rafalele de vânt vor ajunge la 50-70 km/h în mai multe zone, iar la munte pot atinge 80 km/h.

Dobrogea va fi vizată de un Cod galben de vânt puternic de marți dimineață până miercuri dimineață. Ulterior, o nouă atenționare va intra în vigoare în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. În Capitală, vremea va fi rece și închisă, cu posibile ploi slabe.

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Vântul va avea intensificări în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge, în general, 45-55 km/h.

Marți, vântul va sufla mai puternic și în unele zone din Banat și Crișana, cu viteze de 35-45 km/h. În regiunile montane înalte din Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne rece, iar precipitațiile vor continua în anumite regiuni ale țării.

Marți, în cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, va ploua moderat cantitativ. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Răcirea vremii va fi resimțită în mai multe regiuni, iar temperaturile se vor situa sub valorile normale pentru această dată.

Prima atenționare Cod galben emisă de ANM este valabilă de marți, de la ora 10:00, până miercuri, la ora 10:00. Aceasta vizează județul Tulcea și zona de litoral a județului Constanța.

Meteorologii avertizează că vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a Dobrogei, iar rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

„În intervalul menţionat, în cea mai mare parte a Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h”, a transmis ANM.

O a doua atenționare Cod galben va fi valabilă miercuri, între orele 10:00 și 18:00. Aceasta vizează județele Vrancea, Buzău, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Brăila și Galați.

În sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, vântul va avea intensificări, cu rafale de 50-70 km/h.

Atenționarea vizează atât zone din apropierea litoralului, cât și localități din estul și sud-estul țării. Șoferii și persoanele care desfășoară activități în aer liber trebuie să țină cont de condițiile meteorologice din aceste regiuni.

În București, marți, cerul va fi predominant noros, iar vremea va fi rece pentru această perioadă. Temporar, sunt posibile ploi slabe, cu o cantitate estimată de 1-3 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va ajunge la 14-15 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 6 și 7 grade.

Miercuri, vremea va rămâne rece. Cerul va avea înnorări temporare și vor exista condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade Celsius.