Vremea se va răci în primele zile în toate regiunile, cu temperaturi maxime care vor coborî spre 13–14 grade în unele zone. Potrivit prognozei ANM, în perioada 12–25 octombrie 2026 minimele vor ajunge până la -1 grad la munte. Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată în cea mai mare parte a țării, iar în unele regiuni precipitațiile se vor extinde în a doua săptămână.

În Banat, temperaturile vor continua să scadă în primele zile. Media maximelor va coborî de la 19 grade la aproximativ 16–17 grade, în timp ce minimele vor ajunge de la 9 grade la 4–5 grade.

Pentru restul intervalului, ANM estimează valori relativ constante, cu maxime în jurul a 17 grade și minime de 5–6 grade.

În prima săptămână vor fi posibile ploi slabe, de scurtă durată, în zone restrânse. În cea de-a doua săptămână, probabilitatea precipitațiilor pe suprafețe mai extinse va crește.

În Crișana, media temperaturilor maxime va scădea de la 18 la 16 grade la începutul perioadei. Minimele vor coborî de la 8 grade spre 4–5 grade.

Ulterior, valorile termice nu vor mai avea modificări importante, însă în jurul datei de 22 octombrie este estimată o ușoară încălzire.

Ploile vor fi slabe și vor apărea pe arii restrânse în prima parte a intervalului. În a doua săptămână, acestea ar putea cuprinde zone mai extinse.

Transilvania va avea parte de o răcire în primele zile ale intervalului. Media maximelor va scădea de la 16 la 13 grade, iar temperaturile nocturne vor coborî de la 10–11 grade până la aproximativ 2 grade.

În zilele următoare, maximele se vor situa în jurul a 14 grade, în timp ce minimele vor oscila între 3 și 5 grade.

Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul celor două săptămâni. Izolat, precipitațiile ar putea fi mai însemnate cantitativ.

În Maramureș, temperaturile diurne vor coborî de la 17 grade spre 14–15 grade, iar cele nocturne vor scădea de la 8–9 grade la aproximativ 3 grade.

Ulterior, media maximelor se va menține în jurul valorii de 14 grade, iar minimele vor fi de 4–5 grade.

Ploile vor avea o probabilitate ridicată de apariție în aproape întregul interval. Cantități mai importante de apă sunt posibile izolat, în special în a doua săptămână.

În Moldova, vremea se va răci la începutul primei săptămâni. Temperaturile maxime vor scădea de la 15 grade la aproximativ 13 grade, iar minimele de la 11 grade până la 4–5 grade.

Pentru restul intervalului, ANM estimează maxime medii de aproximativ 14 grade și minime cuprinse între 5 și 7 grade.

Probabilitatea precipitațiilor va fi ridicată aproape zilnic, iar cantități de apă mai mari sunt posibile la începutul și spre sfârșitul primei săptămâni.

Dobrogea va înregistra una dintre cele mai importante scăderi ale temperaturilor diurne în primele zile.

Media maximelor va coborî de la 22 de grade la aproximativ 13 grade, iar minimele vor scădea de la 15 grade la 8–9 grade.

Ulterior, temperaturile vor avea oscilații ușoare, cu maxime în jurul a 16 grade și minime de 8–9 grade.

Ploile vor fi probabile aproape pe tot parcursul intervalului, dar cantitățile mai importante de precipitații sunt estimate pentru prima săptămână.

În Muntenia, temperaturile maxime vor scădea de la 17 grade spre 14–15 grade în primele zile, în timp ce minimele vor coborî de la 13 grade până la 6 grade.

După această răcire, valorile termice vor varia ușor. Media maximelor va fi de aproximativ 16 grade, iar cea a minimelor de 6 grade.

Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată aproape pe întreaga perioadă analizată. La începutul primei săptămâni, izolat, se pot acumula cantități mai importante de apă.

În Oltenia, media temperaturilor maxime va coborî de la 17–18 grade la aproximativ 14 grade, iar minimele vor scădea de la 12 grade spre 5–6 grade.

Pe parcursul zilelor următoare, maximele vor oscila între 16 și 18 grade, în timp ce temperaturile nocturne se vor menține în jurul a 6 grade.

Meteorologii estimează o probabilitate ridicată de ploaie aproape pe tot parcursul intervalului. Precipitații mai importante cantitativ sunt posibile la începutul și la sfârșitul celor două săptămâni.

La munte, temperaturile vor scădea în primele zile ale perioadei 12–25 octombrie.

Media maximelor va coborî de la 9 grade la aproximativ 5 grade, iar minimele vor scădea de la 5 grade până la -1 grad.

Ulterior, vremea va avea variații termice reduse. Temperaturile maxime vor oscila între 6 și 8 grade, iar cele minime se vor situa în jurul valorii de 0 grade.

Probabilitatea precipitațiilor va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul intervalului, iar izolat sunt posibile cantități de apă mai însemnate.