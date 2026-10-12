Vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor afecta mai ales regiunile din sud și sud-est, potrivit informării emise luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii au actualizat alertele de vreme rea. Conform prognozei, la această oră ninge în zona Vârful Omu.

Informarea meteorologică este valabilă de luni, 12 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 14 octombrie, ora 10:00. În acest interval, vremea va deveni mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, iar precipitațiile vor afecta jumătatea de sud-est a țării.

Ploile vor avea, pe alocuri, caracter de aversă, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge, în general, la 15–20 de litri pe metru pătrat. Local, acestea pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Codul galben de ploi însemnate cantitativ este valabil de luni, ora 10:00, până marți, 13 octombrie, ora 10:00.

Sunt vizate județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București. Avertizarea se aplică parțial și în județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Vântul va sufla cu putere, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 45–50 km/h în estul, sud-estul și extremitatea de sud-vest a țării. La munte, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, mai ales la altitudini mari.

La peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare.

O altă avertizare cod galben vizează intensificările puternice ale vântului în zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara, la altitudini de peste 1.800 de metri. Aici, rafalele pot atinge viteze de 90–120 km/h.

Capitala se află sub informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00. Totodată, până marți dimineață, municipiul București este vizat de codul galben de ploi însemnate cantitativ.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, vremea va fi rece pentru această perioadă și cerul va rămâne închis. Temporar va ploua slab, iar cantitățile de apă estimate sunt de 2–5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general moderat.

Temperaturile maxime vor ajunge la 14–16 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 6 și 7 grade.

Marți, 13 octombrie, vremea va rămâne rece în majoritatea regiunilor, cu maxime cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. În depresiuni, temperaturile minime pot coborî până la 0 grade.

Miercuri și joi, valorile termice vor crește ușor în sudul țării, unde maximele se vor situa, în general, între 12 și 20 de grade.

Începând de vineri, 16 octombrie, temperaturile vor scădea din nou, în special în sud, unde maximele vor fi cuprinse, în general, între 12 și 16 grade.

Sâmbătă, 17 octombrie, vremea va rămâne rece și instabilă în mai multe regiuni, iar duminică, 18 octombrie, temperaturile se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă.