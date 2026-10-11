Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenționare cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă de luni dimineață până marți dimineață, pentru cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Meteorologii mențin și prognoza potrivit căreia ploile vor cuprinde temporar toate regiunile țării, în intervalul duminică, 11 octombrie, ora 03:00 – marți, 13 octombrie, ora 10:00. Sunt așteptate și intensificări ale vântului, iar la munte, la altitudini mari, vor apărea precipitații mixte.

Potrivit ANM, atenționarea cod galben este valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. În acest interval, în zonele vizate vor fi ploi însemnate cantitativ.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone, pe arii restrânse, se vor înregistra 40–50 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte sau prin acumulare.

Meteorologii precizează că precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest, începând de duminică, și vor cuprinde cea mai mare parte a țării. Luni, ploile vor fi mai frecvente în jumătatea de sud-est. Acestea vor avea și caracter de aversă și, izolat, vor fi însoțite de descărcări electrice.

În intervalul menționat, cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 15–20 de litri pe metru pătrat, iar local vor depăși 30 de litri pe metru pătrat.

La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, luni sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 45–50 km/h, în general, în special în regiunile estice și sud-estice. La munte, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, rafalele vor putea atinge 70–90 km/h la altitudini mari.

Pentru Capitală, meteorologii anunță o schimbare accentuată a vremii de luni, după o zi de duminică în care temperaturile vor fi mult peste valorile normale pentru această perioadă.

În intervalul 11 octombrie, ora 10:00 – 12 octombrie, ora 09:00, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei, cu cer mai mult senin și temperaturi ridicate. Începând din orele serii, cerul se va înnora treptat și va ploua temporar. Cantitățile de apă estimate sunt de 3–6 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28–29 de grade Celsius, iar minima va coborî la 13–14 grade.

În intervalul 12 octombrie, ora 09:00 – 13 octombrie, ora 10:00, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului, inclusiv sub formă de averse. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20–30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în timpul zilei și rafale de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 15–16 grade, iar minima de 9–10 grade Celsius.

Pentru municipiul București, ANM a emis un mesaj de informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ și intensificările vântului, valabil între 11 octombrie, ora 10:00, și 13 octombrie, ora 10:00. De asemenea, în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00, Capitala se va afla sub atenționare cod galben pentru ploi însemnate cantitativ.