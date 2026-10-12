Vremea

Ploile se extind în mai multe regiuni, iar temperaturile scad semnificativ. Condiții de lapoviță și ninsoare la munte

Ploile se extind în mai multe regiuni, iar temperaturile scad semnificativ. Condiții de lapoviță și ninsoare la muntePloaie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vremea se schimbă în mare parte din țară luni, 12 octombrie, când temperaturile vor scădea considerabil în mai multe regiuni, iar ploile vor cuprinde zone extinse. Meteorologii anunță averse, posibile descărcări electrice și cantități importante de apă în anumite județe. La munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare, arată prognoza meteo emisă de Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării

În vestul, nord-vestul și sud-vestul României, valorile termice se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă. În celelalte regiuni, vremea se va răci semnificativ, iar cerul va prezenta înnorări temporare sau persistente.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade Celsius în zonele depresionare și 23 de grade pe litoralul Dobrogei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 3 grade în vestul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor ajunge la 14 grade.

Ploile pot aduce până la 50 de litri de apă pe metru pătrat

Aversele vor afecta Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, Moldovei, Olteniei și Transilvaniei. În celelalte regiuni, precipitațiile vor apărea pe arii restrânse. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

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Cantități importante de apă sunt așteptate în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură. Aici, precipitațiile vor acumula, în general, între 20 și 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 40-50 de litri pe metru pătrat.

La munte vor fi condiții de lapoviță și ninsoare

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare în zonele montane înalte din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele pot atinge 70-90 km/h.

Local, vântul va ajunge la viteze de 45-50 km/h în vestul Olteniei, estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sudul Banatului. Ceața își va face apariția izolat, în special dimineața și noaptea.

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