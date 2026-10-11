Vremea va fi diferită de la o regiune la alta, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în nord-vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor menține valorile termice mult mai ridicate decât cele obișnuite, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță averse, izolat însoțite de descărcări electrice, iar în unele zone sunt posibile cantități însemnate de apă.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile își vor face apariția după-amiaza și seara, pe alocuri, mai ales în zonele montane și în nord-vest. Pe parcursul nopții, precipitațiile se vor extinde în nord-vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.

Aversele pot avea caracter torențial și, pe suprafețe restrânse, vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă la munte, în zonele înalte, sunt așteptate intensificări, cu rafale de 60-90 km/h. În timpul nopții, vântul va avea temporar intensificări și în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Valorile termice vor varia considerabil între regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 21 de grade în Maramureș, Transilvania și în nordul litoralului, în timp ce în sudul Olteniei și al Munteniei vor ajunge izolat la 29 de grade.

Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 5 grade în zonele cele mai reci și vor urca până la 17 grade în regiunile mai calde. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiunile intramontane.

Ceața și norii joși își pot face apariția pe suprafețe restrânse, dimineața mai ales în centrul țării, iar noaptea în regiunile estice.

În Capitală, vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi în continuare mult peste cele obișnuite pentru această perioadă a anului, chiar dacă valorile din timpul zilei vor scădea ușor față de intervalul precedent.

Temperatura maximă va ajunge la 26-27 de grade, iar minima se va situa între 12 și 14 grade, cu valori ușor mai scăzute în zona preorășenească.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla în general slab, astfel că bucureștenii vor avea parte de condiții favorabile pentru activitățile în aer liber.