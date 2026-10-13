Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie. În prima săptămână, sud-estul țării va avea parte de precipitații peste media normală, în timp ce în celelalte regiuni se vor înregistra cantități mai mici de ploaie, arată prognoza meteo.

În perioada 12–19 octombrie, valorile termice vor fi ușor sub cele specifice sezonului în cea mai mare parte a țării. Abaterile vor fi mai evidente în regiunile vestice și, pe alocuri, în sud.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează un regim excedentar în jumătatea sud-estică a României. În restul teritoriului, cantitățile de apă vor fi mai mici decât cele obișnuite pentru acest interval.

În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor sub valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice.

Aceeași tendință termică este estimată și pentru intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie. Potrivit ANM, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale în toate regiunile, în timp ce regimul pluviometric se va menține aproape de valorile obișnuite.

Pentru săptămâna 2–9 noiembrie, estimările indică o schimbare a tendinței termice. Mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României.

Și cantitățile de precipitații sunt prognozate să se încadreze în jurul valorilor obișnuite în cea mai mare parte a țării.

Prima ninsoare din acest sezon ar putea apărea în România în luna noiembrie, potrivit estimărilor meteorologice publicate de AccuWeather. În zonele montane, temperaturile mai scăzute favorizează apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare, în timp ce în Capitală primii fulgi ar putea apărea mai târziu.

La Predeal, primii fulgi de zăpadă ar putea apărea la începutul lunii noiembrie. Estimările publicate anterior pentru această perioadă indicau temperaturi apropiate de pragul înghețului pe timpul nopții și valori pozitive în timpul zilei.

În decembrie, temperaturile vor fi, în general, mai scăzute, iar condițiile meteorologice pot favoriza ninsorile.

În București, prima ninsoare ar putea apărea în a doua parte a lunii noiembrie. În decembrie, temperaturile vor coborî sub zero grade în unele nopți.