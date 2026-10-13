Vremea

Prognoza meteo, 13 octombrie. Val de aer rece peste România. Unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturile

Prognoza meteo, 13 octombrie. Val de aer rece peste România. Unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturileSursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 13 octombrie. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această dată din calendar. Cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în restul regiunilor va prezenta înnorări în cea mai mare parte a intervalului.

Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone ale țării, iar la altitudini mari se vor înregistra primele ninsori.

Prognoza meteo, 13 octombrie. Val de aer rece peste România. Unde cad ninsori și cât de mult vor scădea temperaturile

Temporar va ploua în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și sudul Transilvaniei și doar izolat în rest, iar la altitudini mari (în general la peste 1500 m) în special în Carpații Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, potrivit ANM.

Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat, însă în anumite zone se pot acumula cantități mai însemnate. Mai ales în Dobrogea și în sudul Olteniei se vor acumula izolat peste 10 până la 15 litri pe metrul pătrat.

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Copaci toamna

Copaci toamna. Sursa foto: Freepik.com

Vânt puternic și rafale la munte

Vântul va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în mai multe zone din țară. În Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei vitezele vor atinge în general 40...55 km/h. Pe parcursul zilei, intensificări locale ale vântului se vor înregistra și în Banat și Crișana, cu viteze de până la 35...45 km/h.

La altitudini mari, condițiile meteorologice vor fi mult mai severe. În zona montană înaltă, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi rafale de 60...80 km/h.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și izolat în Oltenia și nord-vestul Munteniei, ajungând până la 18 grade în regiunile vestice. Valorile minime vor coborî sub pragul de îngheț în depresiuni și vor fi cuprinse între -1 grad în depresiuni, dar și în nord-westul teritoriului, și 12 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în vest, nord-vest și centru, se va semnala ceață și brumă.

Vreme închisă și ploi slabe în București

În Capitală, regimul termic va fi mai coborât decât cel specific perioadei. Cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla în general moderat.

Trecător va ploua slab, fiind așteptate cantități de apă de 2...5 litri pe metrul pătrat. Temperatura maximă, mai scăzută decât cea normală pentru această dată, se va situa în jurul valorilor de 14...16 grade, iar minima va coborî până la 6...7 grade.

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