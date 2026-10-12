Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații pentru râul Dâmbovița, în județul Argeș. Avertizarea este valabilă până la miezul nopții, iar hidrologii anunță posibile viituri rapide, creșteri ale nivelurilor și debitelor de apă, precum și depășiri ale Cotelor de atenție.

Potrivit specialiștilor, fenomenele hidrologice sunt așteptate în orele următoare pe râul Dâmbovița, în bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Rucăr.

Atenționarea vizează scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide. De asemenea, sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor apei, care pot duce la depășirea Cotelor de atenție.

Informarea a fost transmisă instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și a resurselor de apă, printre care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.

Riscul hidrologic apare în contextul unui episod de precipitații însemnate cantitativ. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 12 octombrie, o atenționare Cod galben de ploi, valabilă până marți, la ora 10:00, pentru cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Sunt vizate județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București. Atenționarea se aplică parțial și în județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Conform prognozei, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-30 de litri pe metrul pătrat. Pe arii restrânse, precipitațiile pot acumula 40-50 de litri pe metrul pătrat, mai ales prin însumarea ploilor căzute în intervale scurte de timp.

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Marți, ploile vor continua în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, iar local vor apărea precipitații și în Moldova și Transilvania.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali și de Curbură, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

În Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, cantitățile de apă pot depăși, pe suprafețe restrânse, 25 de litri pe metrul pătrat. Sunt posibile și descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cu viteze de 40-60 km/h. În zonele montane înalte, rafalele pot atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sudul Banatului. Minimele vor coborî până la 0 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral vor ajunge la 11 grade. Pe arii restrânse se vor forma ceață și brumă.

În Capitală, cerul va fi predominant noros, iar ploile slabe vor apărea temporar pe parcursul zilei de marți. Cantitățile de apă estimate sunt de 4-8 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla în general moderat, iar temperatura maximă se va situa între 13 și 15 grade. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî la 5-7 grade.

Miercuri, temperaturile maxime vor crește ușor în unele zone din sud, în timp ce în restul regiunilor se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, pe suprafețe restrânse, în Dobrogea, sudul Munteniei și sudul Olteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări la munte și, pe parcursul zilei, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 12 și 19 grade, iar minimele se vor situa între 0 și 10 grade în cea mai mare parte a țării. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se vor forma ceață și brumă.