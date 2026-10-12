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O ploaie scurtă a provocat probleme pe o stradă din Cluj. Localnicii au observat un fenomen neobișnuit

O ploaie scurtă a provocat probleme pe o stradă din Cluj. Localnicii au observat un fenomen neobișnuitinundație Cuj / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

O ploaie torențială care a durat doar câteva minute a provocat, duminică seară, 11 octombrie 2026, refularea canalizării pe strada Donath din Cluj-Napoca, unde apa acumulată pe carosabil a format o spumă albă a cărei proveniență nu este cunoscută.

Imaginile filmate de un localnic surprind apa revărsată pe stradă după ce sistemul de canalizare nu a mai făcut față precipitațiilor. Un locuitor din zonă susține că problema persistă de mai mulți ani, în ciuda intervențiilor efectuate.

Canalizarea de pe strada Donath, o problemă reclamată de ani de zile

Localnicul care a filmat incidentul afirmă că gurile de canalizare de pe strada Donath se înfundă frecvent, iar apa se acumulează în cantități mari chiar și atunci când ploaia nu durează mult.

„Este o canalizare înfundată de mai mulți ani. S-a tot lucrat aici. La o amărâtă de ploaie, se înfundă”, a declarat acesta pentru Știri de Cluj.

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Potrivit aceleiași relatări, locuitorul a precizat că ambele canalizări din zona respectivă se confruntă în mod repetat cu probleme. Acesta a mai spus că nu a coborât în stradă pentru a verifica spuma, observând fenomenul de la fereastra locuinței.

Deocamdată, informațiile publicate nu indică o cauză confirmată pentru apariția spumei albe și nici dacă aceasta are legătură cu substanțe provenite din rețeaua de canalizare.

De unde ar putea proveni spuma albă

Apariția spumei pe carosabil este unul dintre aspectele neobișnuite ale incidentului. Totuși, imaginile surprinse de localnici nu sunt suficiente pentru a stabili compoziția acesteia sau originea substanțelor care ar fi putut contribui la formarea ei.

În general, spuma poate apărea în apa uzată în prezența detergenților și a altor substanțe care favorizează formarea bulelor. De asemenea, turbulențele și amestecul apei cu aerul pot contribui la apariția spumei în anumite condiții.

ploaie, frig

ploaie, frig / sursa foto: dreamstime.com

Aceste explicații sunt însă posibilități generale, nu concluzii privind incidentul din Cluj-Napoca. Stabilirea cauzei ar necesita verificarea rețelei și, dacă situația o impune, prelevarea și analiza unor probe.

Ploile intense pot suprasolicita sistemele de canalizare

În timpul precipitațiilor abundente, apa se poate acumula rapid pe străzi atunci când debitul care ajunge în rețeaua de evacuare depășește capacitatea acesteia. Blocajele, depunerile și eventualele defecțiuni pot agrava situația și pot favoriza refularea prin gurile de canalizare.

În cazul străzii Donath, localnicul a reclamat că problema este una repetitivă și că au existat intervenții anterioare. Nu sunt însă disponibile, în informațiile citate, date tehnice care să confirme cauza exactă a blocajului din seara de duminică.

Nici amploarea pagubelor, nici existența unor eventuale riscuri pentru circulație nu sunt precizate în relatarea inițială.

Incidentul readuce în atenție sesizările privind funcționarea canalizării pe strada Donath, unde, potrivit unui locuitor, acumulările de apă se repetă de mai mulți ani.

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