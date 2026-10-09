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Furtuna tropicală Simon devine uragan de categoria 4. Alertă de inundații și alunecări de teren în Mexic

Furtuna tropicală Simon devine uragan de categoria 4. Alertă de inundații și alunecări de teren în MexicFurtună. Sursp foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Centrul Național pentru Uragane din SUA (NHC) a emis o avertizare privind furtuna tropicală Simon, care se va intensifica rapid în orele următoare. Fenomenul meteorologic se va transforma într-un uragan major înainte de a atinge coasta Pacificului din Mexic, ducerii de vânturi distrugătoare, inundații masive și valuri periculoase, conform Reuters.

Furtuna tropicală Simon devine uragan de categoria 4. Alertă de inundații și alunecări de teren în Mexic

Mijlocul zilei a găsit furtuna la aproximativ 395 de kilometri sud de Manzanillo, înregistrând vânturi maxime susținute de 100 km/h. Se deplasa spre vest cu o viteză de 5 km/h, fiind preconizată o schimbare a direcției spre nord, fapt ce va aduce fenomenul aproape de sud-vestul și centrul-vestul Mexicului.

Specialiștii de la NHC avertizează că sistemul meteorologic va suferi o intensificare rapidă: „Simon va deveni probabil un uragan mai târziu și se va intensifica până la un uragan de categoria 4, foarte periculos, înainte de a ajunge la coastă”.

Autoritățile au instituit deja o alertă de uragan pe sectorul de coastă cuprins între orașul portuar Manzanillo și stațiunea turistică Punta Mita.

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Cantități uriașe de precipitații și pericol de alunecări de teren

Cantitățile de apă pot atinge niveluri critice până duminică în regiunile sud-vestice ale țării. În zone din Michoacán, Colima și Jalisco se pot înregistra precipitații cuprinse între 20 și 38 cm, iar izolat ploile pot ajunge până la 64 cm. Precipitațiile abundente cresc semnificativ riscul de inundații și alunecări de teren, îndeosebi în zonele de munte.

Pe lângă ploi, zona de coastă se va confrunta cu un val de furtună deosebit de periculos în apropierea punctului unde centrul furtunii va atinge uscatul. Curenții puternici și valurile mari vor crea condiții extreme pentru navigare și surf în perioada următoare.

Avertizările experților și extinderea fenomenului spre SUA

Conform meteorologilor de la serviciul privat AccuWeather, impactul cu uscatul în vestul Mexicului este estimat pentru ziua de duminică. Rafalele de vânt pot atinge viteze între 193 și 209 km/h în regiunea de impact, iar valul de furtună ar putea ridica nivelul apei până la 4,6 metri în locurile cele mai expuse.

O parte din regiunile aflate pe traiectoria lui Simon au fost afectate recent și de uraganul Polo, confruntându-se acum cu o nouă amenințare tropicală.

Efectele furtunii se vor resimți și dincolo de granițele Mexicului. Umiditatea tropicală purtată de Simon se va extinde spre sud-vestul Statelor Unite, generând precipitații în New Mexico, estul Arizonei, sudul statului Colorado și vestul Texasului.

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