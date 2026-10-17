Vremea va trece prin mai multe schimbări în perioada 17-28 octombrie, potrivit prognozei ANM. Primele zile vor aduce temperaturi scăzute în nordul și estul țării, precipitații și depunerea unui nou strat de zăpadă la altitudini mari.

Începând de marți, valorile termice vor crește treptat, iar miercuri se vor înregistra temperaturi peste cele obișnuite pentru ultima parte a lunii octombrie. În Banat și Crișana, maximele vor ajunge la 24-25 de grade.

Diferențele vor fi importante de la o regiune la alta. Luni, în nordul Moldovei sunt prognozate numai 9 grade, în timp ce în Oltenia temperaturile vor urca până la 22 de grade.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi acoperit de nori în mare parte din nordul, centrul și estul României. Ploile vor afecta jumătatea nordică a Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșul. Precipitații slabe sunt posibile și în nordul Munteniei și Olteniei, precum și izolat în alte regiuni. Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, de 2-8 litri pe metru pătrat.

La altitudini mai mari de 1.700 de metri sunt prognozate lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali, stratul de zăpadă proaspăt depus ar putea avea între 4 și 7 centimetri. Pe crestele montane, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h, în timp ce pe litoral vântul va atinge 40-45 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 10 grade.

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar la începutul nopții sunt posibile ploi slabe. Temperatura va coborî la 4-6 grade, cu condiții de ceață spre dimineață în zonele din jurul Capitalei.

Duminică, temperaturile vor fi scăzute în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde cerul va rămâne în mare parte noros. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Ploile vor continua în Moldova și estul Transilvaniei. Spre seară și în timpul nopții, acestea vor apărea local și în Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 2-10 litri pe metru pătrat, dar izolat pot depăși 15 litri în nordul Moldovei, în Carpații Orientali, în estul Carpaților Meridionali și, posibil, în nordul Dobrogei.

În Bucegi și Făgăraș, la peste 1.900 de metri altitudine, vor fi lapoviță și ninsoare, iar stratul nou de zăpadă poate depăși 10 centimetri. Vântul va sufla cu 40-50 km/h în Moldova, în unele zone din Dobrogea, în sudul Banatului și vestul Olteniei. În zona montană, rafalele vor atinge 70-80 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 10-11 grade în nordul Moldovei și sud-estul Transilvaniei și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. În Capitală, maxima va fi de 17-18 grade, iar minima de 8-9 grade. Sunt posibile ploi slabe spre seară și noaptea, precum și ceață dimineața.

La începutul săptămânii, vremea va continua să fie rece pentru această perioadă în centrul, estul și sud-estul României. Va ploua în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și estul Transilvaniei. Cantitățile de precipitații vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat, iar în unele zone vor depăși 15-20 de litri.

În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini mai mari de 2.200 de metri, vor continua precipitațiile mixte.

Vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea, cu viteze de 45-60 km/h. Pe crestele munților sunt posibile rafale de 70-80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade în nordul Moldovei și 22 de grade în Oltenia. Noaptea, valorile termice vor coborî la 2-12 grade.

În București, se vor înregistra aproximativ 19 grade la amiază și 9-10 grade noaptea. Cerul va fi noros și temporar vor cădea ploi slabe.

Marți, temperaturile vor crește în partea estică a țării, iar în cele mai multe regiuni valorile vor ajunge în apropierea mediilor climatologice specifice perioadei. În timpul zilei vor apărea înnorări și ploi slabe, pe suprafețe restrânse, mai ales în nordul, centrul, estul și sud-estul României, precum și în zonele montane.

Pe timpul nopții, cerul va deveni variabil. Vântul va avea intensificări în estul țării și la munte, cu viteze de aproximativ 35-40 km/h. Noaptea, în sudul Banatului și la altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor ajunge la 40-60 km/h.

Maximele vor fi de 13-22 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sud-vestul și extremitatea sudică a țării. Minimele vor coborî până la 0 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest se vor situa între 12 și 14 grade.

În București, vremea va fi mai caldă, cu 19-20 de grade în timpul zilei și 6-8 grade noaptea. Șansele de ploaie vor fi reduse, dar dimineața și noaptea se poate forma ceață.

Miercuri va fi ziua cu cea mai accentuată încălzire din intervalul prognozat de meteorologi. Valorile termice vor depăși nivelurile obișnuite pentru ultima decadă a lunii octombrie în toate regiunile, cele mai mari abateri fiind așteptate în vestul, nord-vestul și centrul țării. În aceste zone, temperaturile vor fi cu peste 5 grade mai mari decât mediile multianuale.

Maximele vor porni de la aproximativ 16 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 24-25 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor fi, în general, între 3 și 13 grade.

Cerul va fi variabil, însă în a doua parte a intervalului vor apărea mai mulți nori, iar probabilitatea de ploaie va crește în vest. În regiunile din afara arcului carpatic sunt prognozate ceață și nori joși, în special dimineața și noaptea. Izolat poate apărea și burniță.

În București, maxima va ajunge la aproximativ 22 de grade, iar minima va fi de 9-10 grade. Vremea va fi frumoasă și caldă, cu posibile episoade de ceață în primele ore ale zilei și noaptea.

Joi, valorile termice se vor menține peste cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări, iar ploile vor fi mai probabile în jumătatea vestică a României.

Temperaturile maxime vor fi, în general, între 17 și 23 de grade, iar cele minime între 3 și 13 grade.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în estul, sud-vestul țării și în zonele montane. În Capitală, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra 10-11 grade. Cerul va fi temporar noros și vor crește șansele de ploaie în timpul zilei.

Vineri, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, dar în majoritatea regiunilor vor rămâne peste cele normale pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi ploi locale. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în partea de est a țării.

Maximele se vor încadra, în general, între 15 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 12 grade.

În București, temperaturile diurne vor ajunge la 18-20 de grade, iar cele nocturne la 7-9 grade. Vor fi perioade cu cer noros și condiții de ploaie, în special pe parcursul zilei.

Sâmbătă, valorile termice vor rămâne apropiate de cele înregistrate vineri. Maximele vor fi, în general, între 15 și 20 de grade, iar minimele între 3 și 11 grade. Cerul va avea înnorări și vor exista intervale cu precipitații, mai ales în sud-vestul țării și în zona montană.

La altitudini ridicate, ploile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în unele zone, în special la munte.

În București, temperatura maximă va fi de aproximativ 19 grade, iar minima de 7-9 grade. Cerul va avea înnorări, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

În ultimele zile ale intervalului analizat, meteorologii estimează variații ale temperaturilor de la o zi la alta și între diferitele regiuni ale țării.

În general, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru sfârșitul lunii octombrie.

Pe arii restrânse vor fi posibile ploi, fără ca prognoza să indice precipitații extinse la nivel național.

În București, temperaturile nu vor avea schimbări importante de la o zi la alta. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare la începutul perioadei 25-28 octombrie.