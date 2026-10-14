Vremea

ANM a emis Cod galben de vânt pentru opt județe. Ninsori la munte în următoarele ore

ANM a emis Cod galben de vânt pentru opt județe. Ninsori la munte în următoarele oreVremea. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță mai multe zile cu vânt puternic în diferite regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă va ajunge la 15 centimetri în zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali și Orientali.

Vântul va atinge viteze de până la 55 km/h în mai multe regiuni

Informarea meteorologică este valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18:00. În acest interval, vremea va fi caracterizată de intensificări ale vântului, iar la altitudini mari vor apărea condiții de iarnă.

Miercuri, rafalele de vânt vor ajunge, în general, la 45–55 km/h în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și, izolat, în sudul Banatului.

Joi și vineri, vântul va continua să prezinte intensificări local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și izolat în alte zone ale țării. Vitezele la rafală vor ajunge la 40–50 km/h.

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La munte, condițiile vor fi mai dificile, în special în zonele înalte din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 60–80 km/h.

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Toamnă. Sursa foto: AI

Stratul de zăpadă poate ajunge la 15 centimetri

La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În special în Carpații Meridionali și Orientali, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 5 și 15 centimetri.

Condițiile meteo vor necesita atenție sporită din partea celor care intenționează să urce la munte în următoarele zile, mai ales în zonele expuse rafalelor puternice.

ANM a emis Cod galben de vânt pentru opt județe

Pe lângă informarea meteorologică, ANM a emis o atenționare Cod galben de vânt, valabilă miercuri, între orele 10:00 și 18:00.

Atenționarea vizează județele Vrancea, Buzău, Galați, Brăila, Ialomița, Călărași, Tulcea și Constanța. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h. Conform estimărilor meteorologice, ninsorile ar urma să înceapă și în alte zone din țară în luna decembrie.

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