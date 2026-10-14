Prognoza meteo, 14 octombrie. Tabloul meteorologic se modifică semnificativ la nivelul întregii țări, unde valorile termice urmează să coboare sub mediile climatologice specifice acestei perioade. Cerul va prezenta înnorări temporare și vor apărea precipitații sub formă de ploaie pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă fiind în general modeste, cuprinse între 2 și 8 litri pe metrul pătrat.

În timpul zilei, ploile slabe se vor semnala cu precădere în Oltenia, existând posibilitatea să plouă izolat și în Muntenia sau Dobrogea. Spre sfârșitul nopții, aria precipitațiilor se va deplasa către Moldova și, doar cu totul izolat, spre Maramureș, conform ANM.

Regimul eolian va fi în general slab până la moderat, însă se vor înregistra intensificări temporare ale vântului în mai multe regiuni. La altitudini mari în zona montană, în special în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 60 și 80 de kilometri pe oră. De asemenea, pe parcursul zilei, vântul va sufla cu putere în sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, unde vitezele la rafală vor fi de 50 până la 70 de kilometri pe oră.

Din punct de vedere termic, maximelor zilei se vor încadra între 11 și 20 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunea Olteniei. Pe parcursul nopții, regimul termic va fi deosebit de scăzut, cu minime cuprinse în general între -2 și 8 grade Celsius. Valorile cele mai scăzute se vor înregistra în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica spre -4 grade Celsius. La polul opus, cele mai ridicate minime nocturne sunt prognozate pe litoral, unde se pot atinge până la 10 grade Celsius. În orele dimineții și ale nopții, izolat se vor forma ceață și brumă.

În Capitală, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul va avea înnorări temporare, însă șansele de ploaie sunt reduse. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 16-17 grade Celsius, iar minima va coborî până la 5-6 grade Celsius, fiind chiar mai scăzută în zonele periurbane, unde poate ajunge până la 2 grade Celsius. Spre finalul intervalului de prognoză, în zona Capitalei vor fi condiții de formare a ceții.