Salvamont Sinaia lansează un apel către toți iubitorii de drumeții care intenționează să meargă pe munte în perioada următoare. Prognoza meteorologică indică o înrăutățire bruscă a vremii pe creste și pe traseele din Valea Prahovei, condiții în care riscul de accidentare crește considerabil. Turiștii sunt sfătuiți să dea dovadă de maximă prudență, să se informeze din timp și să nu subestimeze pericolul condițiilor meteo nefavorabile.

Conform avertizărilor emise de meteorologi, urmează o perioadă marcată de ploi abundente, intensificări puternice ale vântului, ceață densă care reduce vizibilitatea la câțiva metri și o scădere accentuată a temperaturilor. În zonele înalte există chiar posibilitatea apariției ninsorilor.

„Atenţie!: se strică vremea pentru câteva zile - ploi abundente, vânt puternic, scădere bruscă a temperaturilor, ceaţă, posibile ninsori. Echipaţi-vă corespunzător şi fiţi prudenţi!”, este recomandarea pe care salvatorii montani din staţiunea Sinaia o transmit turiştilor luni, la începutul unei săptămâni pentru care meteorologii au anunţat răcirea accentuată a vremii, comparativ cu zilele precedente.

Salvamontiștii atrag atenția că pregătirea unei drumeții trebuie să înceapă cu alegerea echipamentului potrivit. În special pe timp de ploaie sau scădere de temperatură, încălțămintea joacă un rol decisiv în prevenirea alunecărilor și a accidentărilor grave. Încălțămintea de tip adidași sau pantofi sport este total neadecvată pentru terenul accidentat.

Salvatorii montani pun accent pe faptul că este foarte important ca persoanele care urcă pe munte să poarte încălţăminte adecvată, arătând că bocancul înalt protejează mai bine glezna.

O altă regulă fundamentală pe care turiștii tind să o ignore este rămânerea pe traseele marcate. Părăsirea potecilor oficiale nu doar că crește riscul de rătăcire sau alunecare, dar produce și daune mediului înconjurător.

„Evitaţi «scurtăturile»: pe lângă riscul de accidentare crescut, contribuiţi şi la erodarea solului şi degradarea potecilor. Nu ne dorim nici una, nici cealaltă”, recomandă salvamontiştii.

Avertismentele lansate de Salvamont Sinaia vin pe fondul unor incidente recente înregistrate pe traseele din zonă. Săptămâna trecută, salvatorii au fost solicitați să intervină de urgență pe Poteca Regală pentru recuperarea unui turist care a suferit o accidentare gravă. În timp ce cobora, acesta a încercat să folosească o scurtătură improvizată, a alunecat, s-a rostogolit pe panta abruptă și a suferit o fractură de maleolă. Victima a fost imobilizată și transportată cu targa de către salvamontiști până la Drumul de Cotă, de unde a fost preluată de un echipaj medical SMURD.

Tot în cursul săptămânii trecute, echipa Salvamont Sinaia a intervenit într-o altă misiune de salvare pe traseul Drumul de Vară. Două turiste străine au rămas blocate pe munte din cauza epuizării fizice extreme, fiind în imposibilitatea de a se mai deplasa singure. Both incidentele subliniază importanța evaluării corecte a capacităților fizice și respectării regulilor de siguranță montană.