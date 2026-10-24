Condițiile meteorologice din zonele înalte s-au schimbat radical, aducând temperaturi scăzute și primele ninsori. În acest context, salvamontiștii din județul Brașov le transmit drumeților un apel ferm la prudență și subliniază importanța pregătirii temeinice înainte de a pleca pe traseu. Diferențele de temperatură dintre zonele joase și crestele munților sunt considerabile, iar lipsa echipamentului corespunzător poate pune în pericol viața turiștilor.

Vremea capricioasă de la munte impune o atenție sporită din partea celor care intenționează să efectueze drumeții în această perioadă. Reprezentanții Serviciului Salvamont Brașov punctează că pregătirea fizică și echipamentul tehnic trebuie adaptate la noile condiții din teren.

”Temperaturile negative încep să îşi facă simţită prezenţa în zona montană, în special la altitudini mari, unde condiţiile meteorologice şi starea traseelor impun o atenţie sporită în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor montane. Salvamont Braşov recomandă turiştilor să acorde o atenţie deosebită echipamentului individual, în special îmbrăcămintei în straturi, care permite o reglare eficientă a confortului termic în funcţie de temperatură şi de intensitatea efortului”, au transmis salvamontiştii din Braşov, într-un mesaj pe Facebook.

Echipa de salvare montană explică faptul că vestimentația trebuie să includă un strat de bază din materiale tehnice pentru evacuarea transpirației, un strat intermediar izolator și un strat exterior impermeabil, rezistent la vânt și precipitații.

Pe lângă îmbrăcămintea adecvată, protecția extremităților și alegerea încălțămintei potrivite reprezintă factori decisivi pentru siguranța pe munte. În locurile unde a nins deja, este absolut necesară adaptarea încălțămintei pentru a preveni alunecarea și pătrunderea umezelii.

”Protejarea extremităţilor prin utilizarea mănuşilor, căciulii şi şosetelor tehnice este, de asemenea, esenţială. În zonele în care s-au înregistrat deja ninsori, recomandăm adaptarea treptată a echipamentului de drumeţie la condiţiile actuale din teren. Încălţămintea trebuie să asigure aderenţă şi protecţie împotriva umezelii, iar pe traseele cu zăpadă întărită sau gheaţă poate fi necesară utilizarea echipamentului tehnic specific. În funcţie de dificultatea traseului şi de condiţiile întâlnite, acesta poate include colţari, piolet şi cască de protecţie, fiind obligatorie cunoaşterea tehnicilor corecte de utilizare”, au mai transmis salvamontiştii.

Un alt aspect esențial subliniat de salvamontişti este legat de micșorarea duratei zilei. Scăderea perioadei de lumină naturală impune o planificare mult mai strictă a orarului de parcurgere a traseelor și verificarea atentă a prognozei meteo actualizate.

”Din echipamentul individual nu trebuie să lipsească lanterna frontală, cu acumulatori sau baterii de rezervă, telefonul încărcat, o sursă suplimentară de energie şi o folie de supravieţuire. Atragem atenţia că diferenţele de temperatură şi de condiţii meteorologice dintre zonele joase şi cele de altitudine pot fi semnificative. Alegerea traseului şi a echipamentului trebuie realizată în raport cu condiţiile reale din teren, nivelul de pregătire şi experienţa fiecărui participant”, se mai arată în mesaj.

Turiștii sunt sfătuiți să nu subestimeze riscurile din zona montană înaltă și să renunțe la ascensiune dacă condițiile meteo se înrăutățesc sau dacă nu dispun de echipamentul tehnic adecvat.