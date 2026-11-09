Ninsoarea a început în zona montană Rânca, unde drumarii au început intervențiile pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, potrivit DRPD Craiova. În același timp, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni anunță schimbări importante de temperatură, cu o perioadă neobișnuit de caldă la mijlocul lunii noiembrie, urmată de o răcire accentuată.

Luni seară, precipitațiile au început să cadă sub formă de ninsoare în zona montană Rânca. Drumarii de la SDN Târgu Jiu au intervenit cu utilaje dotate cu lamă și au împrăștiat material antiderapant pentru a menține carosabilul practicabil.

„În zona montană Rânca se înregistrează precipitaţii sub formă de ninsoare. SDN Târgu Jiu acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pentru asigurarea viabilităţii părţii carosabile”, au transmis, luni seară, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova.

Reprezentanții instituției le recomandă șoferilor să evite deplasările pe sectoarele de drum afectate de ninsoare dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni prognoza pentru perioada 9-22 noiembrie. Potrivit estimărilor, temperaturile vor avea oscilații importante în aproape toate regiunile țării.

După câteva zile cu valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, vremea se va încălzi considerabil. În intervalul 12-13 noiembrie, temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 20-21 de grade în unele regiuni.

Ulterior, începând din 14 noiembrie, este așteptată o răcire accentuată, iar maximele vor coborî în mai multe zone spre 6-10 grade.

În Banat, temperaturile maxime vor porni de la valori de 9-12 grade, urmând să crească până la aproximativ 20 de grade în zilele de 12 și 13 noiembrie. După acest interval, vremea se va răci, iar maximele vor ajunge la 8-10 grade în perioada 14-16 noiembrie.

În Crișana, temperaturile vor urca de la aproximativ 8 grade pe 9 noiembrie până la 18-19 grade în zilele de 12 și 13 noiembrie. Răcirea va aduce ulterior maxime de aproximativ 9 grade.

În ambele regiuni sunt așteptate ploi temporare în cea mai mare parte a intervalului, iar în jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, precipitațiile pot depăși local 10-15 l/mp.

În Transilvania, temperaturile maxime vor fi de 9-11 grade până pe 11 noiembrie. Apoi, vremea se va încălzi, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie se vor înregistra valori de 15-18 grade.

Schimbarea va fi urmată de o răcire semnificativă. În perioada 14-16 noiembrie, maximele vor coborî la 6-8 grade, după care ar putea urca din nou spre 11-12 grade.

Nopțile vor deveni mai blânde înainte de răcire, cu temperaturi minime de 6-8 grade în jurul datelor de 13 și 14 noiembrie. Ulterior, acestea vor coborî spre zero grade.

Ploile vor fi slabe și vor apărea local, în special în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie.

În Maramureș, temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 10 grade până pe 11 noiembrie. Pe 13 noiembrie, media acestora va ajunge la 16-17 grade.

După această perioadă, vremea se va răci, iar maximele vor coborî la 8-9 grade între 14 și 16 noiembrie. Ulterior, temperaturile ar putea urca din nou spre 12 grade.

Minimele vor crește de la aproximativ -1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor scădea spre zero grade.

Ploile vor fi prezente temporar, iar în jurul datei de 14 noiembrie pot deveni moderate cantitativ.

În Moldova, temperaturile maxime vor crește de la aproximativ 7 grade pe 9 noiembrie până la 18 grade pe 13 noiembrie.

După acest episod de încălzire, vremea se va răci accentuat. Între 14 și 16 noiembrie, maximele vor coborî la 6-7 grade. Ulterior, valorile diurne ar putea reveni la 11-12 grade.

Temperaturile nocturne vor avea o evoluție asemănătoare. De la aproximativ -2 grade în noaptea de 10 noiembrie, acestea vor urca la 7-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie, apoi vor coborî spre zero grade.

Ploile slabe și trecătoare sunt așteptate în intervalele 11-15 și 19-22 noiembrie.

Dobrogea va avea parte de unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară. Maximele vor crește de la 12 grade pe 9 noiembrie până la aproximativ 21 de grade pe 13 noiembrie.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, temperaturile vor coborî la 9-10 grade. Din 17 noiembrie este posibilă o nouă încălzire, cu maxime de 14-15 grade.

Minimele vor ajunge la 10-12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie, după care vor scădea la 3-5 grade.

Ploile vor fi slabe și vor apărea pe arii restrânse în zilele de 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie.

În Muntenia, primele două zile vor aduce temperaturi maxime de 9-12 grade. Ulterior, vremea se va încălzi, iar pe 13 noiembrie se vor înregistra aproximativ 20 de grade.

Răcirea va deveni evidentă în zilele de 15 și 16 noiembrie, când maximele vor coborî la 8-9 grade. După acest interval, temperaturile ar putea urca din nou spre 14 grade.

Minimele vor crește de la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. Apoi vor coborî la 2-3 grade.

Ploile slabe și trecătoare sunt posibile în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie.

În Oltenia, temperaturile vor fi mai scăzute la începutul intervalului, cu maxime de 7-10 grade în primele două zile. Încălzirea va aduce însă valori de aproximativ 18 grade pe 13 noiembrie.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, maximele vor coborî la aproximativ 8 grade. Ulterior, acestea ar putea crește din nou până la 13-14 grade.

Temperaturile minime vor urca de la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie la 6-8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După răcire, valorile nocturne vor coborî spre 2 grade, urmând să crească treptat la 4-5 grade.

Ploile slabe vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului, cu precipitații mai extinse în zilele de 14 și 15 noiembrie, dar și între 19 și 22 noiembrie.

La munte, primele două zile vor fi reci, cu temperaturi maxime medii de 2-4 grade. Situația se va schimba în zilele de 12 și 13 noiembrie, când valorile vor urca până la 10-11 grade, peste cele obișnuite pentru această perioadă.

Ulterior, temperaturile vor scădea puternic. Pe 15 și 16 noiembrie, maximele vor ajunge la numai 1-3 grade. După acest episod, este posibilă o creștere spre 5-6 grade, urmată de o nouă scădere ușoară.

Și temperaturile minime vor avea variații importante. De la -3…-2 grade în noaptea de 10 noiembrie, acestea vor urca la 5-6 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După răcire, valorile nocturne vor coborî spre -4 grade.

În perioada 18-22 noiembrie, media temperaturilor minime va crește treptat spre 0-2 grade.

Meteorologii estimează că vor fi precipitații temporare, în general slabe cantitativ. La altitudini de peste 1.500 de metri, în zilele de 9-10 și 14-15 noiembrie, sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.