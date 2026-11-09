România va avea parte de două săptămâni cu schimbări importante ale vremii, în perioada 9–22 noiembrie 2026. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește semnificativ în intervalul 12–13 noiembrie, când în unele regiuni vor ajunge la 20–21 de grade Celsius.

După acest episod de încălzire, meteorologii estimează o răcire accentuată, cu maxime care vor coborî sub 10 grade în mai multe zone și temperaturi negative în timpul nopților.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Dobrogea, Banat și Muntenia. În schimb, Moldova și Transilvania vor resimți mai puternic răcirea din a doua parte a intervalului. La munte, temperaturile vor scădea din nou sub pragul de îngheț, iar la altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

În Banat, temperaturile vor crește treptat în prima parte a intervalului. Pe 9 și 10 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 9 și 12 grade Celsius, după care vremea se va încălzi considerabil.

Cele mai ridicate valori sunt estimate pentru 12 și 13 noiembrie, când maximele vor ajunge la o medie regională de aproximativ 20 de grade. Aceste temperaturi vor fi mult peste valorile obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie.

Schimbarea va apărea începând cu 14 noiembrie. În intervalul 14–16 noiembrie, media temperaturilor maxime va coborî la 8–10 grade. Ulterior, valorile ar putea crește din nou până la aproximativ 14 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare spre sfârșitul perioadei.

Și nopțile vor avea variații importante. Minimele vor crește de la o medie de aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 8–10 grade în nopțile din intervalul 12–14 noiembrie. După această perioadă, temperaturile nocturne vor coborî spre 2 grade, iar între 16 și 22 noiembrie se vor situa, în medie, între 4 și 6 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, vor fi ploi temporare în cea mai mare parte a intervalului. În jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, cantitățile de apă ar putea depăși local 10–15 litri pe metru pătrat.

În Crișana, începutul intervalului va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Pe 9 noiembrie, media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 8 grade Celsius.

Vremea se va încălzi treptat, iar pe 12 și 13 noiembrie maximele vor ajunge la medii de 18–19 grade. După acest episod de încălzire, temperaturile vor scădea semnificativ, până la aproximativ 9 grade în media regională.

Începând cu 16 noiembrie, este posibilă o nouă creștere a valorilor diurne, spre 13–14 grade. În ultimele zile ale intervalului, temperaturile ar putea scădea din nou ușor.

Minimele nocturne vor urma un parcurs asemănător. De la 2–3 grade în noaptea de 10 noiembrie, acestea vor urca la 8–10 grade în nopțile din perioada 12–14 noiembrie. Ulterior, vor coborî spre 1–2 grade, iar între 16 și 22 noiembrie media lor va oscila între 4 și 6 grade.

Ploile vor apărea temporar în cea mai mare parte a intervalului. În jurul datelor de 11 și 14 noiembrie, pe alocuri, cantitățile de precipitații pot depăși 10–15 litri pe metru pătrat.

În Transilvania, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile obișnuite până pe 11 noiembrie. Media maximelor va fi cuprinsă între 9 și 11 grade Celsius.

Ulterior, vremea se va încălzi, iar în zilele de 12 și 13 noiembrie temperaturile maxime vor ajunge la medii de 15–18 grade. Aceste valori vor depăși semnificativ mediile climatologice specifice perioadei.

După 13 noiembrie, meteorologii estimează o răcire accentuată. În intervalul 14–16 noiembrie, media temperaturilor maxime va coborî la 6–8 grade. După această perioadă, valorile ar putea crește din nou până la 11–12 grade, urmate de o nouă scădere ușoară spre sfârșitul intervalului.

Nopțile vor deveni, de asemenea, mai calde înaintea răcirii. Dacă în noaptea de 10 noiembrie media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -2 și 0 grade, în nopțile de 13 și 14 noiembrie aceasta va ajunge la 6–8 grade.

Ulterior, minimele vor coborî din nou spre valori apropiate de 0 grade. În perioada 18–22 noiembrie, media temperaturilor nocturne va oscila între 2 și 4 grade.

Ploile vor fi slabe cantitativ și vor apărea local și temporar în intervalele 11–15 și 19–22 noiembrie. Precipitații izolate sunt posibile și în restul perioadei.

În Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic până pe 11 noiembrie. Media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius.

Încălzirea va deveni evidentă în următoarele zile. Pe 13 noiembrie, media maximelor va ajunge la 16–17 grade, valori mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului.

După acest episod cald, vremea se va răci semnificativ. În intervalul 14–16 noiembrie, temperaturile maxime vor coborî la o medie de 8–9 grade. Începând cu 16 noiembrie, este posibilă o nouă creștere, spre aproximativ 12 grade, înaintea unei scăderi ușoare în ultimele zile ale prognozei.

Temperaturile minime vor crește de la aproximativ -1 grad în noaptea de 10 noiembrie până la 8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După aceea, valorile nocturne vor coborî spre 0 grade.

În perioada 17–22 noiembrie, media minimelor va oscila între 3 și 5 grade.

Maramureșul va avea parte și de precipitații temporare în cea mai mare parte a intervalului. În jurul datei de 14 noiembrie, ploile pot deveni mai consistente, cu cantități locale de peste 10–15 litri pe metru pătrat.

În Moldova, începutul perioadei va aduce temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie. Pe 9 noiembrie, media maximelor va fi de aproximativ 7 grade Celsius.

Vremea se va încălzi progresiv, iar pe 13 noiembrie temperaturile maxime vor ajunge la o medie regională de aproximativ 18 grade. Este unul dintre cele mai importante episoade de încălzire prognozate pentru această regiune.

După 13 noiembrie, vremea se va răci accentuat. În perioada 14–16 noiembrie, media maximelor va coborî la 6–7 grade. Ulterior, temperaturile ar putea crește din nou până la 11–12 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare în ultimele zile ale intervalului.

Diferențele vor fi vizibile și pe timpul nopții. Minimele vor crește de la aproximativ -2 grade în noaptea de 10 noiembrie până la 7–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie.

După această perioadă, temperaturile nocturne vor coborî spre 0 grade. În intervalul 18–22 noiembrie, media minimelor va fi cuprinsă între 3 și 5 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, sunt posibile ploi slabe și trecătoare în intervalele 11–15 și 19–22 noiembrie. În restul perioadei, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Dobrogea va înregistra cele mai ridicate valori termice dintre regiunile analizate de meteorologi. Dacă pe 9 noiembrie media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 12 grade Celsius, aceasta va crește treptat în zilele următoare.

Pe 13 noiembrie, media maximelor va ajunge la 21 de grade, valoare mult peste normalul perioadei. Încălzirea va fi însoțită și de temperaturi nocturne mai ridicate, care vor ajunge la 10–12 grade în nopțile de 12 și 13 noiembrie.

După 13 noiembrie, vremea se va răci semnificativ. Pe 15 și 16 noiembrie, media temperaturilor maxime va coborî la 9–10 grade.

Începând cu 17 noiembrie, este posibilă o nouă încălzire, cu maxime medii de 14–15 grade, urmată de o scădere ușoară spre sfârșitul intervalului.

Minimele nocturne vor scădea după episodul cald, până la 3–5 grade. Ulterior, în perioada 17–22 noiembrie, acestea ar putea crește din nou spre 7–8 grade.

Ploile vor fi restrânse ca suprafață și vor avea, în general, intensitate redusă. Sunt posibile precipitații slabe pe 11 și 12 noiembrie, în jurul datei de 15 noiembrie și după 18 noiembrie. În rest, probabilitatea de ploaie va fi redusă.

În Muntenia, primele două zile ale intervalului vor aduce temperaturi maxime medii cuprinse între 9 și 12 grade Celsius. Ulterior, valorile vor crește treptat, iar pe 13 noiembrie vor ajunge la aproximativ 20 de grade.

Acest episod de încălzire va fi urmat de o schimbare importantă a vremii. În zilele de 15 și 16 noiembrie, media temperaturilor maxime va coborî la 8–9 grade.

După 16 noiembrie, meteorologii estimează posibilitatea unei noi creșteri, spre aproximativ 14 grade, înaintea unei scăderi ușoare în ultimele zile ale perioadei.

Și temperaturile nocturne vor crește în prima parte a intervalului. Dacă în noaptea de 10 noiembrie media minimelor va fi de aproximativ 2 grade, în nopțile de 13 și 14 noiembrie aceasta va ajunge la 6–8 grade.

După răcirea din a doua parte a săptămânii, minimele vor coborî spre 2–3 grade. În perioada 18–22 noiembrie, media temperaturilor nocturne va oscila între 4 și 6 grade.

În Muntenia sunt așteptate ploi slabe și trecătoare în jurul datei de 15 noiembrie și după 19 noiembrie. În restul intervalului, probabilitatea de precipitații va fi redusă.

În Oltenia, începutul perioadei va fi mai rece decât în mod obișnuit. În primele două zile, media temperaturilor maxime se va situa între 7 și 10 grade Celsius.

Valorile vor crește treptat, iar pe 13 noiembrie vor ajunge la aproximativ 18 grade. Încălzirea va fi însă de scurtă durată.

În zilele de 15 și 16 noiembrie, vremea se va răci semnificativ, iar media temperaturilor maxime va coborî la aproximativ 8 grade. Ulterior, temperaturile ar putea crește din nou până la 13–14 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare spre finalul intervalului.

Temperaturile minime vor urma aceeași evoluție. De la aproximativ 2 grade în noaptea de 10 noiembrie, acestea vor urca la 6–8 grade în nopțile de 13 și 14 noiembrie. După răcire, minimele vor coborî spre 2 grade, iar între 16 și 22 noiembrie media lor va crește ușor, până la 4–5 grade.

Oltenia va avea parte de ploi slabe temporare în cea mai mare parte a intervalului. Precipitațiile vor fi mai extinse în zilele de 14 și 15 noiembrie, precum și în perioada 19–22 noiembrie.

La munte, începutul intervalului va fi rece, cu temperaturi maxime medii de numai 2–4 grade Celsius. Situația se va schimba temporar pe 12 și 13 noiembrie, când media maximelor va urca la 10–11 grade, valori peste cele normale pentru această perioadă.

După acest episod de încălzire, temperaturile vor scădea accentuat. În zilele de 15 și 16 noiembrie, media maximelor va coborî la 1–3 grade. Ulterior, valorile ar putea crește din nou până la 5–6 grade, înaintea unei noi scăderi ușoare spre sfârșitul intervalului.

Nopțile vor avea variații și mai mari. În noaptea de 10 noiembrie, media minimelor va fi cuprinsă între -3 și -2 grade. În nopțile de 13 și 14 noiembrie, aceasta va crește la 5–6 grade, după care va coborî din nou până la aproximativ -4 grade.

În perioada 18–22 noiembrie, media temperaturilor minime va crește spre 0–2 grade.

Precipitațiile vor fi temporare și, în general, slabe cantitativ în cea mai mare parte a intervalului. La altitudini de peste 1.500 de metri, meteorologii prognozează lapoviță și ninsoare în perioadele 9–10 și 14–15 noiembrie.

Prognoza ANM indică o perioadă cu fluctuații termice importante în toate regiunile țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate pe 12 și 13 noiembrie, când Dobrogea va ajunge la o medie a maximelor de 21 de grade, iar Banatul și Muntenia, la aproximativ 20 de grade.

Răcirea va deveni evidentă în intervalul 14–16 noiembrie, când maximele medii vor coborî sub 10 grade în numeroase regiuni. Temperaturile nocturne vor ajunge din nou în apropierea pragului de îngheț sau sub zero grade, în special în zonele intracarpatice și la munte.

Spre finalul perioadei, meteorologii estimează o posibilă revenire temporară a temperaturilor, însă valorile vor continua să oscileze. Precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni, iar la altitudini mari vor apărea episoade de lapoviță și ninsoare.

Prognoza descrie evoluția estimată pentru intervalul 9–22 noiembrie 2026. Valorile prezentate reprezintă medii regionale, astfel că temperaturile înregistrate local pot fi diferite.