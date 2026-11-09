Prognoza meteo, 9 noiembrie. Temperaturile scad până la -6 grade

Prognoza meteo pentru începutul săptămânii indică temperaturi scăzute, precipitații în mai multe regiuni și apariția ninsorilor în zonele montane înalte, potrivit ANM. Luni, 9 noiembrie, cerul va fi predominant noros în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce în celelalte regiuni vor exista și perioade cu cer variabil.

Cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate în depresiunile din nord-estul Transilvaniei, unde valorile nocturne pot ajunge la -6 grade Celsius. În unele zone din țară se va forma ceață, izolat însoțită de depuneri de chiciură.

Precipitațiile vor afecta în special regiunile vestice și sudice ale României. Pe parcursul zilei, vor fi ploi slabe în Banat și Oltenia, local în Crișana și în vestul și sud-vestul Munteniei, dar și izolat în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 2 și 6 litri pe metru pătrat. În timpul nopții, ploile își vor face apariția trecător și în alte zone din sudul țării.

În regiunile montane, precipitațiile vor avea și forme specifice sezonului rece. La altitudini mari, în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, sunt așteptate episoade de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante menționate în prognoză. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-estică a teritoriului.

În timpul nopții, temperaturile vor coborî considerabil în anumite regiuni. Minima de -6 grade este prognozată în zonele depresionare din nord-estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral valorile vor fi mai ridicate, între 7 și 9 grade Celsius. Spre sfârșitul intervalului, ceața va apărea pe arii restrânse în estul, sudul, sud-vestul și centrul țării. În anumite locuri, aceasta va fi asociată cu depuneri de chiciură.

În Capitală, temperaturile vor fi scăzute în noaptea de duminică spre luni, când minimele vor oscila între -3 și 0 grade Celsius.

Cele mai mici valori sunt așteptate în zonele periurbane. Cerul va fi inițial mai mult senin, însă înnorările se vor accentua treptat spre dimineață. Pe parcursul zilei de luni, temperatura maximă va fi de 8-10 grade Celsius, în scădere comparativ cu ziua precedentă.

Cerul va prezenta înnorări, iar în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe. Cantitățile de apă estimate sunt de aproximativ un litru pe metru pătrat.

Temperatura minimă va fi cuprinsă între 1 și 3 grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Presiunea atmosferică va scădea ușor, însă se va menține în câmp anticiclonic.

În zonele montane, cerul va avea înnorări, iar precipitațiile vor fi în general slabe. Cantitățile de apă prognozate se vor situa între 1 și 3 litri pe metru pătrat.

La altitudini ridicate, în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, ploile vor fi înlocuite temporar de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Din punct de vedere termic, nu sunt anticipate modificări importante față de intervalul anterior. Temperaturile vor rămâne apropiate de mediile multianuale caracteristice acestei perioade.