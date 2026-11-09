Vremea

Prognoza meteo, 9 noiembrie. Temperaturile scad până la -6 grade

Prognoza meteo, 9 noiembrie. Temperaturile scad până la -6 gradeVremea. Sursă foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo pentru începutul săptămânii indică temperaturi scăzute, precipitații în mai multe regiuni și apariția ninsorilor în zonele montane înalte, potrivit ANM. Luni, 9 noiembrie, cerul va fi predominant noros în vestul, centrul și sudul țării, în timp ce în celelalte regiuni vor exista și perioade cu cer variabil.

Cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate în depresiunile din nord-estul Transilvaniei, unde valorile nocturne pot ajunge la -6 grade Celsius. În unele zone din țară se va forma ceață, izolat însoțită de depuneri de chiciură.

Prognoza meteo pentru 9 noiembrie. Unde va ploua și unde sunt așteptate ninsori

Precipitațiile vor afecta în special regiunile vestice și sudice ale României. Pe parcursul zilei, vor fi ploi slabe în Banat și Oltenia, local în Crișana și în vestul și sud-vestul Munteniei, dar și izolat în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 2 și 6 litri pe metru pătrat. În timpul nopții, ploile își vor face apariția trecător și în alte zone din sudul țării.

În regiunile montane, precipitațiile vor avea și forme specifice sezonului rece. La altitudini mari, în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, sunt așteptate episoade de lapoviță și ninsoare.

Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescripția amenzilor
Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescripția amenzilor
Presiunea din anvelope scade odată cu temperaturile. Ce trebuie să verifice șoferii înainte de drumurile de iarnă
Presiunea din anvelope scade odată cu temperaturile. Ce trebuie să verifice șoferii înainte de drumurile de iarnă

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante menționate în prognoză. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 13 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în extremitatea sud-estică a teritoriului.

În timpul nopții, temperaturile vor coborî considerabil în anumite regiuni. Minima de -6 grade este prognozată în zonele depresionare din nord-estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral valorile vor fi mai ridicate, între 7 și 9 grade Celsius. Spre sfârșitul intervalului, ceața va apărea pe arii restrânse în estul, sudul, sud-vestul și centrul țării. În anumite locuri, aceasta va fi asociată cu depuneri de chiciură.

Ploaie

Ploaie/ Sursa foto Freepik

Cum va fi vremea în București

În Capitală, temperaturile vor fi scăzute în noaptea de duminică spre luni, când minimele vor oscila între -3 și 0 grade Celsius.

Cele mai mici valori sunt așteptate în zonele periurbane. Cerul va fi inițial mai mult senin, însă înnorările se vor accentua treptat spre dimineață. Pe parcursul zilei de luni, temperatura maximă va fi de 8-10 grade Celsius, în scădere comparativ cu ziua precedentă.

Cerul va prezenta înnorări, iar în timpul nopții vor fi posibile ploi slabe. Cantitățile de apă estimate sunt de aproximativ un litru pe metru pătrat.

Temperatura minimă va fi cuprinsă între 1 și 3 grade Celsius, iar vântul va sufla slab. Presiunea atmosferică va scădea ușor, însă se va menține în câmp anticiclonic.

Prognoza meteo la munte. Lapoviță și ninsoare în Carpați

În zonele montane, cerul va avea înnorări, iar precipitațiile vor fi în general slabe. Cantitățile de apă prognozate se vor situa între 1 și 3 litri pe metru pătrat.

La altitudini ridicate, în Carpații Occidentali și în jumătatea vestică a Carpaților Meridionali, ploile vor fi înlocuite temporar de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Din punct de vedere termic, nu sunt anticipate modificări importante față de intervalul anterior. Temperaturile vor rămâne apropiate de mediile multianuale caracteristice acestei perioade.

Stiri calde

07:03 - Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescri...

06:57 - Ministrul Justiției, despre judecătorii sancționați în cazul Chițoiu: „E foarte grav dacă au fost pedepsiți pentru că...

06:51 - Nicolae Ceaușescu încearcă revenirea. Gorbaciov, la București, revoltă la Brașov

06:43 - Tribună prăbușită la meciul Tromsø - Bodø/Glimt

06:34 - Prognoza meteo, 9 noiembrie. Temperaturile scad până la -6 grade

06:25 - WhatsApp schimbă modul în care sunt trimise mesajele. Noua funcție ajunge și pe iPhone

HAI România!

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Proiecte speciale