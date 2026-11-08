Noapte cu temperaturi de iarnă în România. Cum va fi vremea în următoarele zile

România a înregistrat una dintre cele mai reci nopți ale acestei toamne, cu temperaturi negative în aproape toate regiunile țării. Potrivit datelor publicate duminică, 8 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), minima a ajuns la -10,5 grade Celsius în Miercurea-Ciuc. Valorile au coborât sub pragul înghețului inclusiv în mai multe orașe mari, însă prognoza indică o creștere a temperaturilor pe parcursul zilei.

Temperaturile înregistrate în intervalul 7 noiembrie, ora 20:00 – 8 noiembrie, ora 08:00, arată că frigul a afectat cea mai mare parte a teritoriului României. Cele mai scăzute valori au fost măsurate în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile au coborât în mai multe localități spre -10 grade Celsius.

Conform hărții publicate de ANM duminică dimineață, cea mai mică temperatură a fost înregistrată la Miercurea-Ciuc, unde termometrele au indicat -10,5 grade Celsius. Valori apropiate au fost măsurate și în alte localități din centrul țării.

La Toplița, minima a ajuns la -9,9 grade, în timp ce la Poiana Stampei s-au înregistrat -9,6 grade Celsius. Și la Întorsura Buzăului temperatura a coborât până la -9,9 grade, iar la Predeal au fost măsurate -8,6 grade.

Cele mai afectate zone au fost depresiunile intramontane din estul Transilvaniei, unde aerul rece s-a acumulat pe parcursul nopții.

Datele meteorologice arată că valorile negative nu s-au limitat la zonele montane și depresionare. În mai multe municipii importante, temperaturile au coborât cu câteva grade sub pragul înghețului.

La Brașov, minima a fost de -5,7 grade Celsius, iar la Cluj-Napoca s-au înregistrat -4,9 grade.

În Sibiu, temperatura a scăzut până la -4,4 grade, în timp ce la Iași au fost măsurate -3,4 grade Celsius. În partea de nord a țării, frigul a fost resimțit și mai puternic în anumite localități.

La Satu Mare, termometrele au indicat -6,8 grade, la Suceava -5,8 grade, iar la Botoșani -5,6 grade. În vestul României, temperaturile au fost ceva mai ridicate, dar au rămas negative în mai multe orașe. La Timișoara s-au înregistrat -2,6 grade, iar la Oradea minima a fost de -1 grad Celsius.

Frigul din noaptea de sâmbătă spre duminică a cuprins și localități din sudul României. La Alexandria, temperatura a coborât până la -0,2 grade Celsius. În Giurgiu, minima a fost de -2,1 grade, iar la Călărași s-au înregistrat -2,4 grade.

Temperaturi negative au fost măsurate inclusiv în localitățile de pe litoral. La Constanța, valorile au scăzut până la -1,6 grade Celsius, în timp ce la Mangalia minima a fost de -0,3 grade.

Deși în majoritatea regiunilor țării s-au înregistrat temperaturi sub zero grade, au existat și câteva zone în care valorile au rămas pozitive. Una dintre cele mai ridicate minime de pe harta ANM a fost măsurată la Șiria, în județul Arad, unde temperatura nu a coborât sub 4,1 grade Celsius.

La Caransebeș s-au înregistrat 0,7 grade, iar la Drobeta-Turnu Severin minima a fost de 1,4 grade. O valoare pozitivă a fost raportată și la Pitești, unde termometrele au indicat 1,9 grade Celsius.

Aceste temperaturi contrastează cu cele înregistrate în depresiunile din centrul țării, unde minimele s-au apropiat de -10 grade.

Diferențele mari de temperatură dintre localitățile României sunt influențate și de particularitățile reliefului. În depresiunile intramontane, aerul rece se poate acumula în timpul nopții, favorizând scăderi accentuate ale temperaturii. Fenomenul este mai pronunțat atunci când cerul este senin, iar vântul are intensitate redusă.

În asemenea condiții, solul pierde căldură prin radiație, iar aerul aflat în apropierea suprafeței terestre se răcește rapid. Fiind mai dens, aerul rece coboară către zonele joase, unde poate rămâne acumulat. Acest proces este asociat cu inversiunea termică, fenomen care explică de ce în anumite depresiuni temperaturile pot fi mai mici decât în zonele montane situate la altitudini superioare.

Miercurea-Ciuc și Întorsura Buzăului se numără printre localitățile în care sunt înregistrate frecvent temperaturi foarte scăzute în asemenea condiții atmosferice.

După minimele negative din timpul nopții, prognoza indică o creștere a temperaturilor pe parcursul zilei de duminică. Valorile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 13 grade Celsius.

Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a României, însă în anumite regiuni sunt așteptați nori joși. În orele dimineții și pe timpul nopții, izolat, se poate forma ceață, în unele zone fiind posibile și depuneri de chiciură.

În București, temperatura maximă prognozată pentru duminică este de aproximativ 9-10 grade Celsius. Pe parcursul nopții următoare, frigul va reveni în numeroase regiuni. Minimele vor fi cuprinse, în general, între -7 și 4 grade, însă în depresiunile din estul Transilvaniei temperaturile ar putea coborî din nou spre -12 grade Celsius.

Luni, temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 6 și 13 grade Celsius.

Cerul va deveni temporar noros în mai multe regiuni, iar în vestul și sud-vestul țării sunt posibile ploi slabe, pe suprafețe restrânse.

În Capitală, meteorologii estimează o maximă de aproximativ 10-11 grade Celsius, ușor mai ridicată decât cea prognozată pentru duminică.

Potrivit estimărilor meteorologice actualizate la 6 noiembrie, vremea va avea o evoluție diferită de la o săptămână la alta.În intervalul 9-15 noiembrie, temperaturile medii sunt estimate ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă în regiunile extracarpatice.

În restul țării, regimul termic ar urma să se situeze în apropierea mediilor climatologice.

Cantitățile de precipitații ar putea depăși valorile normale în vestul și, local, în centrul României. Pentru săptămâna 16-22 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în toate regiunile țării.

Abaterile pozitive ar putea fi mai evidente în interiorul arcului carpatic. Către finalul lunii noiembrie, temperaturile medii sunt așteptate să revină în apropierea valorilor climatologice obișnuite.