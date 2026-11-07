Vremea din România va avea variații de temperatură în următoarele patru săptămâni, potrivit prognozei publicate de meteorologi pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026. După un început de perioadă cu temperaturi ușor sub valorile obișnuite în anumite regiuni, sunt estimate temperaturi mai ridicate. Prima săptămână a iernii calendaristice ar putea aduce valori termice peste mediile specifice în unele zone ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni, care indică atât intervale cu temperaturi mai scăzute decât cele normale, cât și perioade în care valorile termice vor depăși ușor mediile climatologice. În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități mai mari decât cele obișnuite în anumite regiuni, în special în prima jumătate a intervalului analizat.

În intervalul 9–16 noiembrie, temperaturile medii vor fi puțin mai coborâte decât cele caracteristice perioadei în regiunile extracarpatice.

În celelalte zone ale României, valorile termice se vor menține în apropierea mediilor obișnuite pentru această săptămână.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor depăși valorile normale în vestul țării și, pe alocuri, în regiunile centrale. Pentru restul teritoriului, meteorologii anticipează un regim al precipitațiilor apropiat de cel specific perioadei.

În a doua săptămână analizată, vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod normal la nivelul întregii țări.

Cele mai importante abateri pozitive ale temperaturilor medii sunt estimate în regiunile intracarpatice.

În același interval, cantitățile de precipitații vor fi puțin mai ridicate decât cele obișnuite în vestul și nord-vestul României.

În celelalte regiuni, ploile și celelalte precipitații vor avea, în ansamblu, cantități apropiate de mediile specifice acestei perioade.

Pentru ultima săptămână completă a lunii noiembrie, estimările meteorologice indică o revenire a temperaturilor medii către valorile normale.

Această evoluție este prognozată pentru toate regiunile țării, fără abateri semnificative față de mediile climatologice ale intervalului.

Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate diferențe importante. Potrivit prognozei, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pe întreg teritoriul României.

În perioada 30 noiembrie – 7 decembrie, care include începutul iernii calendaristice, temperaturile medii ar putea fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice.

Pentru celelalte zone ale țării, meteorologii estimează valori termice situate, în general, în jurul mediilor normale.

Regimul precipitațiilor va rămâne apropiat de cel caracteristic perioadei în cea mai mare parte a României.

Astfel, estimările pentru începutul lunii decembrie nu indică abateri importante ale cantităților de precipitații la nivel național.

ANM a explicat că prognozele pentru intervale de patru săptămâni folosesc date furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Aceste estimări urmăresc diferențele dintre temperaturile medii săptămânale prognozate și valorile climatologice corespunzătoare perioadei 2006–2025.

Aceeași metodă este utilizată și pentru evaluarea cantităților de precipitații, prin raportarea acestora la mediile înregistrate în intervalul de referință.