România se pregătește pentru un nou episod de frig, cu temperaturi care vor coborî până la -12 grade Celsius în unele depresiuni, în special în estul Transilvaniei. Weekendul 7-8 noiembrie va aduce temperaturi scăzute în toate regiunile, precipitații mixte și ninsori la munte. Ulterior, vremea se va încălzi treptat, iar în jurul datei de 13 noiembrie valorile termice ar putea depăși mediile obișnuite pentru această perioadă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 5-16 noiembrie, care indică alternanțe importante de temperatură, perioade cu precipitații și condiții de ceață în mai multe zone ale țării.

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru începutul lunii noiembrie. Cerul se va înnora treptat în Oltenia și Crișana, dar și pe alocuri în Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, unde sunt posibile burnițe izolate.

Ceața va apărea local în vestul, sudul și centrul țării, mai ales în a doua parte a nopții.

Minimele vor coborî până la -7 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor înregistra aproximativ 4 grade. Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va avea rafale de 60-70 km/h.

În București, temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 2 grade, iar în zona preorășenească pot ajunge la -1 grad. Spre dimineață, va crește probabilitatea de ceață.

Maximele zilei se vor situa între 5 și 15 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în nordul Moldovei, iar cele mai ridicate în vestul și sudul Olteniei și în unele zone din Muntenia.

Cerul va fi variabil, cu înnorări în Moldova, iar în timpul nopții și în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania. Izolat vor fi posibile ploi slabe și burniță.

În Carpații Orientali și Meridionali sunt prognozate precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile.

Vântul se va intensifica în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde rafalele vor ajunge la 40-55 km/h. Pe crestele montane, viteza acestuia va atinge 70-90 km/h.

Noaptea, temperaturile vor coborî până la -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral vor fi aproximativ 4 grade.

În Capitală, maxima va ajunge la 12-13 grade, iar minima va fi cuprinsă între 0 și 2 grade.

Vremea se va răci în toate regiunile țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade, cu valori mai scăzute în Moldova și Transilvania și mai ridicate în Oltenia și sudul extrem al Banatului.

Cerul va avea înnorări temporare, în special în Moldova și Dobrogea, unde izolat poate apărea burnița. Nori vor fi și în Muntenia, Oltenia și Banat.

Vântul va sufla mai puternic în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și în estul Munteniei, cu rafale de 40-50 km/h.

Noaptea va fi deosebit de rece, iar temperaturile minime vor coborî, în general, între -8 și 0 grade. În unele depresiuni, mercurul din termometre va ajunge până la -12 grade Celsius. Pe litoral și în dealurile vestice, minimele vor putea urca până la 2 grade.

Ceața va fi prezentă dimineața și noaptea, mai ales în vestul, sudul și centrul țării.

În București, temperaturile maxime vor fi de 8-10 grade, iar cele minime vor coborî între -1 și 0 grade. În zona preorășenească sunt posibile valori de până la -4 grade.

Frigul va persista în întreaga țară. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 13 grade, în timp ce temperaturile minime se vor situa între -7 și 3 grade.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile nocturne pot ajunge la -11 grade. În Dealurile de Vest, minimele vor fi mai ridicate și vor atinge 4 grade.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. În special dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe alocuri și ar putea fi însoțită de chiciură.

În București, maxima va fi de aproximativ 9 grade, iar minima se va situa între -2 și 0 grade. În împrejurimile Capitalei, temperaturile pot coborî până la -5 grade.

La începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă.

Maximele vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, iar minimele între -6 și 7 grade. În estul Transilvaniei, însă, temperaturile vor putea coborî până la -12 grade.

Cerul va fi variabil, dar noaptea se va înnora în Câmpia de Vest, unde sunt posibile ploi slabe pe arii restrânse.

Ceața, posibil însoțită de chiciură, va apărea mai ales noaptea în regiunile extracarpatice și în depresiuni.

În București, temperaturile maxime vor ajunge la 10-12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 0 grade. În zona preorășenească se pot înregistra aproximativ -3 grade.

Vremea va deveni mai instabilă, iar probabilitatea de precipitații va crește în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor apărea în majoritatea regiunilor, în timp ce la munte, în special la altitudini mari, sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în zonele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, iar cele minime între -1 și 7 grade. Ceața va apărea pe alocuri dimineața și mai ales în timpul nopții.

În București, cerul va fi predominant noros și va crește probabilitatea de ploaie. Maximele vor ajunge la 9-11 grade, iar minimele la 3-4 grade.

Miercuri, ploile se vor restrânge treptat, însă în mai multe regiuni vor persista înnorările și ceața. Izolat, mai ales dimineața și noaptea, va apărea burnița.

Vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în nord-estul țării și pe crestele montane.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 15 grade, iar minimele între -2 și 6 grade.

În București, temperaturile maxime vor ajunge la 11-13 grade, iar cele minime se vor situa între 1 și 4 grade. În timpul nopții vor fi condiții de ceață.

Vremea va continua să se încălzească ușor, iar temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 9 și 16 grade Celsius.

Minimele vor fi, în general, între 0 și 10 grade, ceea ce va aduce o ameliorare a condițiilor termice față de weekendul precedent.

Cerul va prezenta înnorări, iar dimineața și noaptea se va forma local ceață. Pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe și burniță.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul și estul țării, precum și pe crestele montane.

În București, maxima va fi de 10-11 grade, iar minima va ajunge la 4-6 grade. Sunt posibile ploi slabe, burniță și ceață.

Pentru intervalul 13-15 noiembrie, meteorologii estimează o încălzire a vremii în primele două zile, când temperaturile ar putea depăși mediile climatologice specifice perioadei.

Ulterior, valorile termice vor începe din nou să scadă.

Probabilitatea de ploaie va fi ridicată în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor apărea inițial în jumătatea vestică a țării, după care se vor extinde și în celelalte zone.

În București, vremea se va încălzi în primele două zile ale intervalului, când temperaturile ar putea trece peste valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Spre finalul perioadei, temperaturile vor scădea, iar probabilitatea de ploaie va crește.